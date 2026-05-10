Krishna Paswan: योगी कैबिनेट विस्तार में नए चेहरों की एंट्री, कृष्णा पासवान की कहानी बनी सबसे खास

राजभवन में आयोजित समारोह में सबसे पहले भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष Bhupendra Singh Chaudhary ने मंत्री पद की शपथ ली। भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समाज के बड़े चेहरे माने जाने वाले भूपेंद्र चौधरी पहले भी योगी सरकार के पहले कार्यकाल में पंचायती राज मंत्री रह चुके हैं। उनकी वापसी को भाजपा की बड़ी राजनीतिक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि भाजपा पश्चिमी यूपी और जाट वोट बैंक को साधने के लिए उन्हें फिर से सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे रही है। शपथ लेने के बाद भूपेंद्र चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। यह दृश्य समारोह का खास आकर्षण बना रहा।