‘यूपी-बिहार की ट्रेनें रोक देंगे’, मनसे की धमकी पर रेलवे का आया जवाब, कहा- कोंकण की 92 ट्रेन रोज चल रही

Dadar Gorakhpur Express Row: राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने रेलवे को दादर-रत्नागिरी ट्रेन सेवा शुरू करने के लिए अल्टीमेटम दिया है। मनसे की ओर से चेतावनी दी गई है कि अगर 15 दिनों में उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा और उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों को रोक दिया जाएगा। इस मुद्दे पर मनसे के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को रेलवे अधिकारियों से मुलाकात की। दरअसल दादर-रत्नागिरी पैसेंजर ट्रेन को पड़ोसी ठाणे जिले के दिवा स्टेशन से चलाया जा रहा है। इसकी जगह दादर से गोरखपुर के लिए ट्रेन शुरू की जा रही है। मनसे का कहना है कि रेलवे उत्तर भारतीय यात्रियों को प्राथमिकता दे रही है, जबकि इस निर्णय से कोंकण के यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है। हालांकि इस मामले पर रेलवे ने भी अपना पक्ष रखा है।