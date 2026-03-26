26 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Shukrawar Tips: इत्र का ये आसान उपाय बना सकता है आपको आकर्षण का केंद्र, मजबूत होगा शुक्र ग्रह

Shukrawar Tips: शुक्रवार के दिन इत्र लगाने का छोटा सा उपाय आपकी पर्सनैलिटी और किस्मत दोनों बदल सकता है।ज्योतिष के अनुसार इससे शुक्र ग्रह मजबूत होता है, जिससे आकर्षण, प्रेम और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Mar 26, 2026

Venus strong remedies

Friday remedies for Venus: इत्र के ज्योतिषीय फायदे|फोटो सोर्स- Chatgpt

Shukrawar Tips: शुक्रवार के दिन किए गए छोटे-छोटे उपाय भी आपकी किस्मत बदल सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इत्र लगाना ऐसा ही एक आसान और प्रभावी उपाय माना गया है, जो आपको आकर्षण का केंद्र बना सकता है। इत्र का सीधा संबंध शुक्र ग्रह से होता है, जो सौंदर्य, प्रेम, ऐश्वर्य और विलासिता का कारक है। सही तरीके से इत्र लगाने से न केवल व्यक्तित्व में निखार आता है, बल्कि जीवन में सुख-समृद्धि भी बढ़ती है। आइए जानते हैं कैसे इत्र का यह सरल उपाय आपके शुक्र को मजबूत बना सकता है।

शुक्रवार के दिन इत्र का खास महत्व

शुक्रवार का दिन सौंदर्य, प्रेम और ऐश्वर्य के प्रतीक शुक्र ग्रह को समर्पित माना जाता है। इस दिन छोटे-छोटे उपाय भी जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इत्र का उपयोग केवल शरीर को सुगंधित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि इसकी सुगंध मन को शांत करती है और आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करती है।

इत्र और शुक्र ग्रह का संबंध

ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को आकर्षण, प्रेम, कला और भौतिक सुख-सुविधाओं का कारक बताया गया है। जब शुक्र मजबूत होता है, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है और लोग उसकी ओर सहज रूप से आकर्षित होते हैं। इत्र की मधुर सुगंध शुक्र की ऊर्जा को बढ़ाने का माध्यम मानी जाती है, इसलिए शुक्रवार के दिन इसका उपयोग विशेष फलदायी माना जाता है।

Astrological Benefits of Itra: सही जगह पर इत्र लगाना क्यों जरूरी

कलाई पर इत्र लगाने के फयदे

इत्र लगाने का तरीका और स्थान भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। कलाई पर इत्र लगाने से उसकी खुशबू लंबे समय तक बनी रहती है क्योंकि यह पल्स पॉइंट होता है। यहां से सुगंध धीरे-धीरे फैलती है और आत्मविश्वास में वृद्धि करती है।

कान के नीचे इत्र लगाने लाभ

कान के नीचे इत्र लगाने से भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह स्थान नाड़ी केंद्रों से जुड़ा होता है, जिससे सुगंध लंबे समय तक बनी रहती है और रिश्तों में मधुरता बढ़ती है।

दिल के पास इत्र लगाना फयदे

दिल के पास इत्र लगाना भावनात्मक रूप से लाभकारी माना जाता है। यह प्रेम और संवेदनाओं को मजबूत करता है और संबंधों में गहराई लाने में मदद करता है।

इत्र का दान और शुभ फल

शुक्रवार के दिन इत्र का दान करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। विशेष रूप से देवी लक्ष्मी के मंदिर में इत्र अर्पित करने से सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। यह उपाय जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में सहायक माना जाता है।

ये भी पढ़ें

Shukra Rashi Parivartan 2026: 19 अप्रैल को शुक्र का वृषभ में प्रवेश, वृषभ, मिथुन और कन्या राशि के जीवन में आ सकते हैं बड़े सकारात्मक बदलाव
राशिफल
Shukra Gochar 2026, Venus Transit April 2026, Shukra Rashi Parivartan 2026,

खबर शेयर करें:

Published on:

26 Mar 2026 03:50 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Shukrawar Tips: इत्र का ये आसान उपाय बना सकता है आपको आकर्षण का केंद्र, मजबूत होगा शुक्र ग्रह

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Akshaya Tritiya 2026: इस अक्षय तृतीया पर न करें ये गलती, इन चीजों को खरीदना माना जाता है अशुभ

Akshaya Tritiya Par Kya Na Kharide,Akshaya Tritiya 2026 date and time
धर्म और अध्यात्म

Horoscope Today 27 March 2026: चंद्रमा कर्क राशि में, करियर-धन में बड़ा बदलाव, जानें सभी 12 राशियों का भविष्य

Horoscope Today 27 March 2026
राशिफल

Ram Rajya Meaning : रामराज्य क्या है? तुलसीदास के अनुसार आदर्श शासन की परिभाषा

Ram Rajya Meaning
धर्म और अध्यात्म

Chandra Gochar: महा नवमी पर कर्क राशि में चंद्रमा का प्रवेश, मेष-मिथुन समेत इन 2 राशियों को मिलेगा धन और करियर में उछाल

Chandra Gochar 2026, Moon transit Cancer
राशिफल

Gemstone Moonga : मूंगा पहनने से पहले ये 5 बातें जानना जरूरी है, कौन पहने, कैसे पहने और सही तरीका

Gemstone Moonga
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.