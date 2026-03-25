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Naxalism in India: 31 मार्च 2026 डेडलाइन, क्या खत्म होगा नक्सलवाद? जानिए सबकुछ

Naxalism End Date 31 March 2026: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में 28 सितंबर 2025 को 'नक्सल मुक्त भारत' समापन समारोह को संबोधित करते हुए दावा किया था कि 31 मार्च 2026 तक देश से हथियारी नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। आइए जानते हैं कि नक्सल मुक्त भारत बनाने के क्रम में क्या-क्या हुआ, सबकुछ विस्तार से जानते हैं।

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भारत

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Swatantra Mishra

Mar 25, 2026

Naxalism in India

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करीब छह महीने पहले नक्सलवाद को देश से खत्म करने का संकल्प लिया था। (Photo: IANS)

Naxalism in India: ओडिशा के सबसे वांछित माओवादी नेताओं में से एक सुकुरु ने मंगलवार को कंधमाल जिले में सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सुकुरु के साथ चार अन्य माओवादियों ने भी हथियार डाल दिए। वहीं, मंगलवार को ही दूसरी ओर छत्तीसगढ़ से यह खबर आई कि लगभग 30 वर्षों से सक्रिय वरिष्ठ नक्सली नेता पापा राव अपने 12-14 साथियों और हथियारों के साथ जल्द ही सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण करने वाला है।

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