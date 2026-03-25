Naxalism in India: 31 मार्च 2026 डेडलाइन, क्या खत्म होगा नक्सलवाद? जानिए सबकुछ

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करीब छह महीने पहले नक्सलवाद को देश से खत्म करने का संकल्प लिया था। (Photo: IANS)
Naxalism in India: ओडिशा के सबसे वांछित माओवादी नेताओं में से एक सुकुरु ने मंगलवार को कंधमाल जिले में सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सुकुरु के साथ चार अन्य माओवादियों ने भी हथियार डाल दिए। वहीं, मंगलवार को ही दूसरी ओर छत्तीसगढ़ से यह खबर आई कि लगभग 30 वर्षों से सक्रिय वरिष्ठ नक्सली नेता पापा राव अपने 12-14 साथियों और हथियारों के साथ जल्द ही सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण करने वाला है।
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