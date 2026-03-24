मुंबई में 28-29 मार्च को पानी की कटौती, इन इलाकों में नहीं आएगा BMC का पानी

इसके बाद रविवार 29 मार्च को बांद्रा पश्चिम के बाजार मार्ग, जैन मंदिर मार्ग, डी मोंटे रोड, हिल रोड, पेरी रोड, मैनुअल गोंसाल्विस रोड, सेंट एंड्रयूज रोड, सेंट पॉल रोड, डोमिनिक रोड, आर.के. पाटकर रोड, नई और पुरानी कांटवाड़ी, रणवार गांव, वरोड़ा मार्ग, कार्टर रोड, पालीमाला मार्ग, चिंबई गांव, शर्ली गांव, राजगांव, मलागांव और पालीगांव जैसे क्षेत्रों में जलापूर्ति ठप रहेगी। साथ ही खारडांडा कोलीवाड़ा, डंडपाड़ा, चुइम गावठन और गजदरबंद स्लम के कुछ हिस्सों में भी पानी की समस्या रहेगी।