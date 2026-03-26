1 घंटे 53 मिनट की इस फिल्म को देख भूल जाएंगे ‘धुरंधर’, फिल्म के ट्रेलर में दिखा एक नबंर एक्शन

‘द फ्यूरियस’ का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। करीब दो मिनट के इस ट्रेलर में एक के बाद एक ऐसे खतरनाक एक्शन सीन देखने को मिलते हैं, जो दर्शकों को चौंका देते हैं। कई सीन इतने तेज और आक्रामक हैं कि पहली नजर में ही फिल्म के स्तर का अंदाजा लग जाता है। ट्रेलर देखने के बाद कई दर्शकों का मानना है कि इस फिल्म का एक्शन हाल के समय की चर्चित फिल्मों से कहीं ज्यादा दमदार नजर आ रहा है।