‘राधा ने तो नहीं पूछा था कान्हा तू मुसलमान है या हिंदू?’ कहने पर ट्रोल हुई मोनालिसा, लोग बोले- वो भगवान है, बराबरी ना करो

वायरल वीडियो में मोनालिसा प्रेम के विषय पर बात करते हुए कहती नजर आ रही हैं कि भारत में प्रेम कोई नई बात नहीं है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब राधा और कृष्णा के बीच प्रेम हुआ था, तब राधा ने कभी ये नहीं पूछा कि कान्हा किस धर्म से हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने अपने पति फरमान के साथ अपने रिश्ते का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने दिल से प्रेम किया है।