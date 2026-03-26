डोनाल्ड ट्रंप पर मजाक बोमन ईरानी को पड़ा भारी, मंदाना करीमी ने बोला हमला, कहा- जब ईरानियों को जेल भेजा जा रहा था…

Mandana Karimi Slams Boman Irani: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और युद्ध जैसे हालात के बीच बॉलीवुड अभिनेता बोमन ईरानी का एक मजाकिया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। इस वीडियो में उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मुंबई के दादर पारसी कॉलोनी आने का न्योता देते हुए हल्के-फुल्के अंदाज में शांति वार्ता की बात कही। जहां एक तरफ कई बॉलीवुड सितारों ने इस वीडियो को मजेदार बताया, वहीं अभिनेत्री मंदाना करीमी ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है।