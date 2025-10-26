राज बब्बर हुए परेशान, इस बात का है भारी दुख, सामने आया नोट

राज बब्बर की पुरानी फोटो (इमेज सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम)
Raj Babbar Latest Note: बॉलीवुड और राजनीति दोनों ही दुनियाओं में अपनी मजबूत पहचान बना चुके राज बब्बर इन दिनों गहरे दुख में हैं। एक्टर ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर कर अपने दर्द को बयां किया है। उन्होंने बताया कि उनका एक बहुत करीबी दशकों पुराना साथी अब इस दुनिया में नहीं रहा, इस दुख ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया है। उनका पर्सनली बहुत नुकसान हुआ है।
दरअसल, राज बब्बर (Raj Babbar) अपने जिस पुराने दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं, उनका नाम है- सतीश शाह। उनके (Satish Shah) चले जाने से वह खालीपन महसूस कर रहे हैं।
रविवार को, राज ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर दिवंगत एक्टर की एक तस्वीर पोस्ट की। उन्होंने इसे कैप्शन दिया, “सतीश शाह जी की मौजूदगी बहुत कुछ बयां करती थी। एक शानदार एक्टर जिनका करियर बहुत सफल रहा। उनकी गर्मजोशी और हाजिरजवाबी ने कई लोगों को छुआ। उनका यू चले जाना मेरे लिए एक पर्सनल नुकसान जैसा लगता है। उनके परिवार, दोस्तों और उनके काम की तारीफ करने वाले सभी लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं।”
25 अक्टूबर को, सतीश शाह का 74 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। फिल्ममेकर अशोक पंडित ने इंस्टाग्राम पर शाह के निधन की दुखद खबर दी। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने एक्टर के निधन का कारण बताया। अशोक ने वीडियो में कहा, “मैं आपके साथ एक दुखद खबर शेयर करना चाहता हूं। हमारे दोस्त, एक बेहतरीन एक्टर, सतीश शाह का किडनी फेल होने से निधन हो गया है, कुछ समय पहले, वह घर पर अचानक बीमार पड़ गए थे। उन्हें शिवाजी पार्क के हिंदुजा हॉस्पिटल ले जाया गया। उनका निधन हो गया है। उनका पार्थिव शरीर बांद्रा में उनके घर लाया जाएगा।”
उन्होंने आगे कहा, “मैं आपको उनके अंतिम संस्कार के बारे में बताता रहूंगा। यह हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। मैंने सतीश के साथ बहुत काम किया है। सतीश एक महान इंसान थे।”
सतीश शाह (Satish Shah) का अंतिम संस्कार रविवार को मुंबई के विले पार्ले वेस्ट में पवन हंस श्मशान घाट पर हुआ। कई एक्टर, दोस्त और शुभचिंतक उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए।
मशहूर शो "साराभाई वर्सेस साराभाई" के उनके कई को-स्टार्स, जिनमें रूपाली गांगुली, सुमीत राघवन, राजेश कुमार और रत्ना पाठक शाह शामिल हैं, मौजूद थे। उनके साथ रत्ना के पति नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, सुप्रिया पाठक, दीपक पाराशर, नील नितिन मुकेश, अवतार गिल, फिल्ममेकर अशोक पंडित, रूमी जाफरी, अनंग देसाई और डेविड धवन भी थे।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग