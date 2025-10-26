राज बब्बर हुए परेशान, इस बात का है भारी दुख, सामने आया नोट

25 अक्टूबर को, सतीश शाह का 74 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। फिल्ममेकर अशोक पंडित ने इंस्टाग्राम पर शाह के निधन की दुखद खबर दी। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने एक्टर के निधन का कारण बताया। अशोक ने वीडियो में कहा, “मैं आपके साथ एक दुखद खबर शेयर करना चाहता हूं। हमारे दोस्त, एक बेहतरीन एक्टर, सतीश शाह का किडनी फेल होने से निधन हो गया है, कुछ समय पहले, वह घर पर अचानक बीमार पड़ गए थे। उन्हें शिवाजी पार्क के हिंदुजा हॉस्पिटल ले जाया गया। उनका निधन हो गया है। उनका पार्थिव शरीर बांद्रा में उनके घर लाया जाएगा।”