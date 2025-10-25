मरने के बाद भी सतीश शाह की वो बात आजतक नहीं जान पाए लोग, डॉक्टर ने कहा था- थोड़ी देर और कर देते तो…

सतीश शाह की आंखों की पुतलियों में आ गई थी खरोंच; पढ़ें पूरी स्टोरी (इमेज सोर्स: एक्स)
Veteran Actor Satish Shah Kissa: कुछ देर पहले ही मनोरंजन जगत से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई, जिसमें बताया गया कि मशहूर एक्टर सतीश शाह ने 74 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। मौत का कारण किडनी फेलियर बताया जा रहा है। दादर (मुंबई) के हिंदुजा अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। एक्टर के निधन से बॉलीवुड में शोक का माहौल है। फैंस से लेकर सेलेब्स तक सतीश शाह को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। चलिए अब एक्टर से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में बताते हैं, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं।
बात बचपन की है, जब एक मासूम खेल सतीश शाह की जिंदगी का सबसे खतरनाक पल बन गया था। दरअसल, एक दिन पार्क में खेलते हुए एक बच्चे ने मजाक में सतीश की आंखों में धूल झोंक दी। सतीश को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उन्होंने हथेलियों से आंखें रगड़ दीं। लेकिन यही छोटी-सी गलती बड़ी मुसीबत बन जाती, अगर थोड़ी और देरी हुई होती। कुछ देर बाद सतीश आंखों में तेज जलन और दर्द शुरू हुआ। जब पिता को बात पता चली, तो वो घबराकर तुरंत डॉक्टर के पास भागे। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा- “अगर आप थोड़ी देर और कर देते तो सतीश की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाती।”
वो पल उनके परिवार के लिए डरावना था।
कॉमेडी के बादशाह सतीश शाह का जन्म 25 जून 1951 को गुजरात के कच्छ जिले में हुआ था। उन्होंने बचपन से ही एक्टिंग का सपना देखा था। यही कारण था कि उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) से ट्रेनिंग ली और फिर मुंबई जाकर अपना सफर शुरू किया। वह अपनी शानदार टाइमिंग और चेहरे के एक्सप्रेशन से हर किरदार में जान फूंक देते थे।
बता दें सतीश ने 1970 में ‘भगवान परशुराम’ से फिल्मों में कदम रखा, लेकिन उन्हें असली पहचान 1983 की कल्ट फिल्म ‘जाने भी दो यारों’ से मिली। फिल्म में उन्होंने मृत अफसर ‘डिमेलो’ का छोटा लेकिन यादगार रोल निभाया था, जो आज भी फैंस को हंसा देता है। इसके बाद उन्होंने 'अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है', 'अजीब दास्तान', 'उमराव जान', 'अनोखा रास्ता', 'मालामाल' जैसी फिल्मों में काम किया।
फिल्म ही नहीं टीवी पर भी सतीश शाह ने कमाल किया। जी हां, उन्होंने एक ही टीवी शो ‘ये जो जिंदगी है’ में 55 अलग-अलग किरदार निभाए थे। इसके अलावा ‘साराभाई वर्सेज साराभाई’, ‘घर जमाई’ और ‘कॉमेडी सर्कस’ जैसे शोज में उन्होंने दर्शकों को खूब हंसाया। हाल ही में वे शाहरुख खान की फिल्म ‘डंकी’ में नजर आए थे।
फिल्मों की बात करें तो, उन्हें आखिरी बार 2014 में साजिद खान की डायरेक्ट की हुई फिल्म ‘हमशकल्स’ में देखा गया था। इस फिल्म में सैफ अली खान, रितेश देशमुख, राम कपूर, तमन्ना भाटिया, ईशा गुप्ता और बिपाशा बसु ने एक्टिंग की थी।
इस महीने इंडस्ट्री में यह चौथी बड़ी मौत है। इससे पहले, एक्टर पंकज धीर का पिछले हफ्ते निधन हो गया था, एडवरटाइजिंग लेजेंड पीयूष पांडे का शुक्रवार को निधन हो गया था, और वेटरन एक्टर असरानी का सोमवार को निधन हो गया था।
