मरने के बाद भी सतीश शाह की वो बात आजतक नहीं जान पाए लोग, डॉक्टर ने कहा था- थोड़ी देर और कर देते तो…

बात बचपन की है, जब एक मासूम खेल सतीश शाह की जिंदगी का सबसे खतरनाक पल बन गया था। दरअसल, एक दिन पार्क में खेलते हुए एक बच्चे ने मजाक में सतीश की आंखों में धूल झोंक दी। सतीश को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उन्होंने हथेलियों से आंखें रगड़ दीं। लेकिन यही छोटी-सी गलती बड़ी मुसीबत बन जाती, अगर थोड़ी और देरी हुई होती। कुछ देर बाद सतीश आंखों में तेज जलन और दर्द शुरू हुआ। जब पिता को बात पता चली, तो वो घबराकर तुरंत डॉक्टर के पास भागे। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा- “अगर आप थोड़ी देर और कर देते तो सतीश की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाती।”

वो पल उनके परिवार के लिए डरावना था।