मुझे कई बार कंप्रोमाइज करने के लिए कहा गया…3 बजे रात जब हीरो बुलाए तो जाना पड़ेगा- मल्लिका शेरावत ने जब सुनाई कास्टिंग काउच पर आपबीती

आपको बता दें कि मल्लिका ने अपने पिता के विरोध के बाद घर छोड़ दिया था और मुंबई का रुख किया। लेकिन उनकी मां ने उनका साथ नहीं छोड़ा और हमेशा उनका साथ दिया और उनको इमोशनल सपोर्ट भी दिया। शायद आपको पता न हो कि फिल्मों में आने से पहले मल्लिका शेरावत एयर होस्टेस के रूप में काम करती थीं। फिल्मों में उनका पहला छोटा-सा रोल 2002 में ‘जीना सिर्फ मेरे लिए’ में था, लेकिन 2003 में आई ‘ख्वाहिश’ ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया।