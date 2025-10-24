Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

मुझे कई बार कंप्रोमाइज करने के लिए कहा गया…3 बजे रात जब हीरो बुलाए तो जाना पड़ेगा- मल्लिका शेरावत ने जब सुनाई कास्टिंग काउच पर आपबीती

Mallika Sherawat Casting Couch: बोल्डनेस और ग्लैमर से हॉलीवुड तक पहुंचने वाली एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत ने जब किया था कास्टिंग काउच सनसनीखेज खुलासा… पढ़ें पूरी खबर

3 min read

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 24, 2025

Mallika-Sherawat-Casting-Couch-1

मल्लिका शेरावत (फोटो सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)

Mallika Sherawat Birthday Special Story: बॉलीवुड में कई अभिनेत्रियां आईं और कई एक्ट्रेसेस गईं। किसी ने फिल्मी दुनिया में नाम कमाया तो कोई गुमनाम हो गई। मगर आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी एक्ट्रेस की जिन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर फिल्मों में कदम रखा। उन्होंने बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया। आज ये एक्ट्रेस अपना 49वां जन्मदिन मना रही हैं और इनका नाम है बोल्ड एंड ब्यूटीफुल मल्लिका शेरावत।

बॉलीवुड और फिर हॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत (Mallika Sherawat) की कहानी साहस, बगावत और संघर्ष की मिसाल है। अपने पापा की इच्छा के विरुद्ध जाकर फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने अपना नाम बनाया। हरियाणा के गांव से निकल कर अपने तरीके से जिन्दगी जीना, एक्टिंग करना उनके लिए आसान नहीं था।

ऐसी एक्ट्रेस जिसने चुनी खुद अपनी मंजिल

देखा जाये तो बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जिन्होंने परिवार की परम्पराओं और समाज की पुरानी और रूढ़िवादी सोच के इतर जाकर, उसको चुनौती देकर फिल्मी दुनिया में कदम रखा और अपनी पहचान बनाई है। लेकिन उनमें से मल्लिका शेरावत (Mallika Sherawat) का नाम सबसे हिम्मती और बेबाक अभिनेत्रियों में गिना जाता है। 2000 के दशक की शुरुआत में उन्होंने बॉलीवुड में बोल्डनेस और ग्लैमर की परिभाषा को बदल दूसरी परिभाषा दी। आज मल्लिका शेरावत अपना 49वां जन्मदिन मना रही हैं।

एक इंटरव्यू में मल्लिका ने बताया था कि उन्होंने परिवार इच्छा के खिलाफ जाकर एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। उन्होंने कहा, “मैंने परिवार की इच्छा के खिलाफ जाकर एक्टिंग चुनी।” उन्होंने बताया, 'मेरे पिता मुझे एक सरकारी नौकरी में देखना चाहते थे, लेकिन बचपन से ही मुझे फिल्में देखने और फिल्मों में एक्टिंग करने का शौक था।' आगे उन्होंने कहा, 'मेरे पिता कई सालों तक मुझसे बात नहीं करते थे। लेकिन मुझे पता था कि मैं किसी और का सपना नहीं जी सकती।”

जब मल्लिका ने छोड़ दिया है घर

आपको बता दें कि मल्लिका ने अपने पिता के विरोध के बाद घर छोड़ दिया था और मुंबई का रुख किया। लेकिन उनकी मां ने उनका साथ नहीं छोड़ा और हमेशा उनका साथ दिया और उनको इमोशनल सपोर्ट भी दिया। शायद आपको पता न हो कि फिल्मों में आने से पहले मल्लिका शेरावत एयर होस्टेस के रूप में काम करती थीं। फिल्मों में उनका पहला छोटा-सा रोल 2002 में ‘जीना सिर्फ मेरे लिए’ में था, लेकिन 2003 में आई ‘ख्वाहिश’ ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया।

इमरान हाशमी की फिल्म से मिली पहचान

साल 2004 में आई ‘मर्डर’ फिल्म ने मल्लिका को रातों-रात बॉलीवुड सेंसेशन बना दिया। फिल्म में उनके को-स्टार थे सीरियल किसर इमरान हाश्मी, मगर फिल्म में मल्लिका (Mallika Sherawat) के बोल्ड अंदाज ने उन्हें बॉलीवुड की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों की लिस्ट में शामिल कर दिया। इसके बाद उन्होंने ‘प्यार के साइड इफेक्ट्स’, ‘वेलकम’, और ‘डबल धमाल’ जैसी सुपर-डुपर हिट फिल्मों में अपनी जबरदस्त एक्टिंग और कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों का दिल जीता।

हॉलीवुड में भी बनाया नाम

मल्लिका ने बॉलीवुड ही नहीं, हॉलीवुड में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने जैकी चैन के साथ फिल्म ‘The Myth’ में काम किया और अमेरिकी फिल्म 'Politics of Love’ में भी वो नजर आईं। इसके अलावा उन्होंने चीनी फिल्म ‘Time Raiders’ में भी एक्टिंग का कमाल दिखाया। इन इंटरनेशनल फिल्मों के बूते मल्लिका शेरावत उन इंडियन एक्ट्रेसेस में शुमार हो गईं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आपको बता दें कि आज मल्लिका अपना 49वां जन्मदिन मना रही हैं।

मल्लिका शेरावत ने जब सुनाई थी कास्टिंग काउच को लेकर आपबीती

फिल्म ‘Rk/Rkay’ से बॉलीवुड में वापसी करने वाली एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत (Mallika Sherawat) ने एक इंटरव्यू में फिल्म जगत और कास्टिंग कुछ को लेकर एक हैरान करने वाले सच का खुलासा किया। मल्लिका ने इंटरव्यू में बताया कि ज्यादातर ए-लिस्टर एक्टर्स ने उनके साथ काम करने से इंकार कर दिया था क्योंकि उन्होंने एक्टर के साथ किसी भी तरह का समझौता करने से मना कर दिया था। मुझे कई बार कंप्रोमाइज करने के लिए कहा गया लेकिन मैंने नहीं की।

इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बॉलीवुड में कई हीरो ऐसी हीरोइनों को पसंद करते हैं जिनको वो खुद कंट्रोल कर सकें। मल्लिका ने खुलकर बताया कि अगर एक्ट्रेस हीरो की पर्सनल डिमांड्स पूरी नहीं करतीं, तो उन्हें फिल्मों से बाहर कर दिया जाता है। उन्होंने ये भी बोला, ‘हीरो जब बुलाए जाना पड़ेगा’ वरना आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा।'

Updated on:

24 Oct 2025 12:47 pm

Published on:

24 Oct 2025 12:43 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / मुझे कई बार कंप्रोमाइज करने के लिए कहा गया…3 बजे रात जब हीरो बुलाए तो जाना पड़ेगा- मल्लिका शेरावत ने जब सुनाई कास्टिंग काउच पर आपबीती

