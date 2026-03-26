26 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

रूस पर भारत में बड़ी साजिश रचने का आरोप, यूक्रेन के खिलाफ क्या बनाई गई मनगढंत कहानी?

रूस पर भारत में जानकारी में हेरफेर और आंतरिक मामलों में दखलंदाजी का आरोप लगाया है। यूक्रेन के नई दिल्ली दूतावास ने गुरुवार को कहा कि मॉस्को ने यूक्रेनी नागरिकों की हिरासत को लेकर मनगढ़ंत दावे फैलाए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Mar 26, 2026

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडीमिर जेलेंस्की और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। (फोटो- ANI)

रूस पर भारत में बड़ी रचने का आरोप लगा है। नई दिल्ली में यूक्रेन के दूतावास ने गुरुवार को रूस पर जानकारी में हेरफेर करने और भारत की आंतरिक प्रक्रियाओं में दखल देने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

यूक्रेनी दूतावास ने दावा किया कि मॉस्को ने भारत में यूक्रेनी नागरिकों की हिरासत के बारे में मनगढ़ंत दावे फैलाए हैं। दूतावास ने आधिकारिक बयान में रूसी विदेश मंत्रालय की टिप्पणियों की जमकर आलोचना की। साथ ही उन्हें एक बड़े दुष्प्रचार अभियान का हिस्सा बताया।

कहां गढ़ी गई झूठी कहानी, यूक्रेन ने बताया

यूक्रेनी दूतावास ने कड़े शब्दों में कहा- हाल ही में, रूस के दुष्प्रचार मंत्रालय ने जो विदेश मंत्रालय होने का दिखावा भी करता है। वह भारत में यूक्रेनी नागरिकों की हिरासत के संबंध में अपने आधिकारिक प्रतिनिधि के माध्यम से एक बयान जारी किया।

दूतावास ने आरोप लगाया गया कि रूस की ओर से यूक्रेनी नागरिकों के बारे में दी गई जानकारी पूरी तरह से मनगढ़ंत थी। उन्होंने कहा- भारतीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, रूस से जुड़े कुछ उकसाने वाले लोगों ने ही भारत के अधिकारियों को कथित यूक्रेनी 'आतंकवादियों' के बारे में मनगढ़ंत 'जानकारी' दी थी, जिसे एफएसबी (रूसी सुरक्षा सेवा) की बिल्डिंग के भीतर ही गढ़ा गया था।

जानबूझकर दुष्प्रचार करने का आरोप

यूक्रेनी दूतावास ने आगे कहा- जानबूझकर भारत में यूक्रेन का दुष्प्रचार किया गया, जो रूसी विशेष सेवाओं की खासियत है। ये लोग अक्सर मनगढ़ंत बातों को विदेश नीति के एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये लोग भारत को एक ऐसी राजनीतिक पटकथा में घसीटने की कोशिश करते हैं, जो भारत कभी नहीं कर सकता।

दूतावास ने आगे रूस पर भारत को अपने भू-राजनीतिक एजेंडे में घसीटने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उसने कहा- ऐसा लगता है कि मॉस्को अभी भी इस गलतफहमी में जी रहा है कि वह दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल दे सकता है और अपने भू-राजनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए भारत का एक साधन के रूप में इस्तेमाल कर सकता है।

यूक्रेनी दूतावास ने कहा- ऐसा दृष्टिकोण न केवल गलत है बल्कि यह एक ऐसे राष्ट्र का घोर अपमान है, जिसकी सभ्यतागत परंपरा हजारों साल पुरानी है, जिसके पास एक मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था है और जो स्वतंत्र संस्थाओं से युक्त है।

दूसरे देशों में दखल देने का आरोप

वहीं, भारत को मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाओं वाला एक संप्रभु राष्ट्र बताते हुए दूतावास ने आगे कहा- यह भारत की संप्रभुता के प्रति गहरी उपेक्षा और इस बात को समझने में विफलता को दर्शाता है कि इसकी न्याय प्रणाली न तो बाहरी राजनीतिक निर्देशों के आधार पर काम करती है और न ही कभी करेगी।

इसके अलावा, यूक्रेनी दूतावास ने यह भी कहा- दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों में सुनियोजित दखलंदाजी, हेरफेर, गलत जानकारी फैलाना और संयुक्त राष्ट्र चार्टर की खुलेआम अवहेलना करना, ये सब आज की रूसी विदेश नीति की पहचान हैं।

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि भारत में 6 यूक्रेनी नागरिकों को 13 मार्च 2026 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि वह पर्यटक वीजा पर भारत आए थे। बिना अनुमति मिजोरम (उत्तर-पूर्व भारत, म्यांमार सीमा वाला राज्य) गए। इन पर यूएपीए यानी आतंकवाद विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।

भारत में यूक्रेनी नागरिकों की गिरफ्तारी पर रूस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि भारत में यूक्रेनी दूतावास ने घटना को छिपाने और अपने नागरिकों की संदिग्ध गतिविधि को दबाने की कोशिश की। इसी बयान पर यूक्रेन ने पलटवार किया है।

ये भी पढ़ें

US Iran War Ceasefire: ईरान ने अमेरिका के युद्धविराम प्रस्ताव को ठुकराया, कहा- लक्ष्य पूरे होने तक नहीं रुकेगा संघर्ष
विदेश
US Iran War Ceasefire

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

रूस-यूक्रेन युद्ध

Published on:

26 Mar 2026 03:59 pm

Hindi News / World / रूस पर भारत में बड़ी साजिश रचने का आरोप, यूक्रेन के खिलाफ क्या बनाई गई मनगढंत कहानी?

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

‘इजराइल सिर्फ भारत की सुनेगा’, ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी कर्नल का बड़ा बयान, पाक की मध्यस्थता का उड़ाया मजाक

विदेश

ईरान युद्ध में नया मोड़! समझौते की खबरों के बीच ट्रंप का एक और बड़ा ऐलान, अचानक क्या हुआ?

US President Donald Trump
विदेश

‘हम कुर्बानी देने को तैयार हैं, अब आगे जो होगा…’ अमेरिका-ईरान भीषण युद्ध के बीच हिजबुल्लाह चीफ ने खाई कसम

Hezbollah Chief
विदेश

हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर इजराइली फाइटर जेट्स की बड़ी कार्रवाई

Israel Airstrike Hezbollah Headquarter
विदेश

TRUMP की चेतावनी: ईरान को 6 हफ्ते का समय, चीन दौरे से पहले दुनिया में खलबली

donald trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.