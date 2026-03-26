रूस पर भारत में बड़ी साजिश रचने का आरोप, यूक्रेन के खिलाफ क्या बनाई गई मनगढंत कहानी?

दूतावास ने आरोप लगाया गया कि रूस की ओर से यूक्रेनी नागरिकों के बारे में दी गई जानकारी पूरी तरह से मनगढ़ंत थी। उन्होंने कहा- भारतीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, रूस से जुड़े कुछ उकसाने वाले लोगों ने ही भारत के अधिकारियों को कथित यूक्रेनी 'आतंकवादियों' के बारे में मनगढ़ंत 'जानकारी' दी थी, जिसे एफएसबी (रूसी सुरक्षा सेवा) की बिल्डिंग के भीतर ही गढ़ा गया था।