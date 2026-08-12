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यश के ‘Toxic’ ट्रेलर में छिपे हैं 5 बड़े राज, एक सीन में बच्चे को चाकू मारते दिखा शख्स, आखिर क्या है कनेक्शन?

Toxic trailer hidden details: यश की 'टॉक्सिक' के ट्रेलर में कई ऐसे सीन हैं जो कहानी के बड़े राज की ओर इशारा कर सकते हैं। जानिए बच्चे वाले सीन, टिकट के लुक और यश-नयनतारा के कनेक्शन समेत 5 छिपी बातें।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Aug 12, 2026

Toxic trailer

यश की 'टॉक्सिक' का ट्रेलर (सोर्स: x-@InsideBoxOffice)

Toxic trailer: यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' का ट्रेलर रिलीज होते ही चर्चा में आ गया है। ट्रेलर में एक्शन, रहस्य, रिश्तों और किरदारों की उलझी हुई दुनिया की झलक मिलती है। हालांकि, तेज रफ्तार फुटेज के बीच कुछ ऐसे छोटे-छोटे सीन भी हैं, जो पहली नजर में शायद नजरअंदाज हो जाएं, लेकिन फिल्म की कहानी के लिए अहम हो सकते हैं।

यश के दो बिल्कुल अलग लुक से लेकर नयनतारा के किरदार से जुड़े बचपन के संकेत और एक बच्चे पर हमले के परेशान करने वाले सीन तक, ट्रेलर कई सवाल छोड़ता है। आइए जानते हैं वो 5 बातें, जिन पर शायद आपकी नजर नहीं गई होगी।

बच्चे को चाकू मारने वाला कौन है?

ट्रेलर के सबसे चौंकाने वाले पलों में एक व्यक्ति बच्चे को पकड़े नजर आता है और अगले ही पल बच्चा खून से लथपथ दिखाई देता है। ये सीन बहुत छोटा है, लेकिन कहानी को लेकर कई सवाल खड़े करता है।

सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर वो बच्चा कौन है? क्या उसका संबंध राया या टिकट से है? ट्रेलर इस बारे में कोई साफ जवाब नहीं देता, लेकिन ये झलक किरदारों के अतीत और फिल्म के बड़े रहस्य से जुड़ी हो सकती है।

टिकट के रूप में यश का बदला हुआ अवतार

ट्रेलर का एक बड़ा सरप्राइज यश का टिकट वाला लुक है। इस अवतार में वो अपने नॉर्मल लुक से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। दुबला शरीर, बदली हुई बॉडी लैंग्वेज और क्लीन-शेव चेहरा उन्हें पहचानना भी मुश्किल बना देता है।

यश के इस फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ने राया और टिकट के बीच के अंतर को और बड़ा कर दिया है। इससे ये सवाल भी उठता है कि क्या दोनों किरदारों की कहानी आपस में गहराई से जुड़ी हुई है और उनके अतीत में कोई बड़ा राज छिपा है।

कई कहानियां एक-दूसरे से टकराती दिखेंगी

ट्रेलर में सिर्फ एक कहानी पर फोकस नहीं किया गया है। कई किरदार, रिश्ते और टकराव एक साथ दिखाई देते हैं। हर कहानी की अपनी अलग परेशानी है, लेकिन ट्रेलर ये साफ नहीं करता कि ये सभी घटनाएं एक-दूसरे से कब और कैसे जुड़ेंगी।

बता दें, जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती दिखाई देती है, टकराव, धोखे और साजिश का जाल भी गहराता नजर आता है। संभव है कि फिल्म में अलग-अलग ट्रैक आगे चलकर एक बड़े टकराव की वजह बनें।

यश और नयनतारा के बचपन का कनेक्शन

ट्रेलर में यश और नयनतारा के किरदारों के बचपन की भी छोटी सी झलक दिखाई देती है। ये हिस्सा उनके वर्तमान रिश्ते को समझने के लिए काफी अहम हो सकता है। क्या दोनों का रिश्ता बचपन से जुड़ा है? क्या वे किसी पुराने हादसे या मुश्किल हालात से होकर गुजरे हैं? क्या उनके अतीत ने उन्हें वैसा इंसान बनाया, जैसे वे आज नजर आते हैं? ट्रेलर इन सवालों का जवाब नहीं देता, लेकिन बचपन की ये झलक संकेत देती है कि दोनों किरदारों का कनेक्शन सिर्फ वर्तमान तक सीमित नहीं है।

यश, कियारा और तारा के बीच प्यार या धोखा?

फिल्म की कहानी में यश के साथ कियारा आडवाणी और तारा सुतारिया के किरदार भी अहम नजर आते हैं। ट्रेलर में तीनों के बीच कई ऐसे पल दिखते हैं, जिनसे लगता है कि उनके रिश्तों में प्यार के साथ-साथ तनाव और धोखे की गुंजाइश भी है।

हालांकि, ट्रेलर जानबूझकर रिश्तों की पूरी तस्वीर सामने नहीं रखता। ऐसे में ये सवाल बना हुआ है कि आखिर कौन किसके साथ है और कहानी में किसका भरोसा टूटने वाला है।

ट्रेलर में दिखीं ये खास बातें

'टॉक्सिक' के ट्रेलर में दिखने वाले इन सीन और किरदारों के कनेक्शन को लेकर फिलहाल कई सवाल हैं। इनमें से कुछ सिर्फ ट्रेलर को दिलचस्प बनाने के लिए हो सकते हैं, जबकि कुछ फिल्म की असली कहानी की तरफ इशारा भी कर सकते हैं।

इसलिए इन इशारों को अभी सिर्फ संभावित कनेक्शन के तौर पर ही देखा जा सकता है। फिल्म की कहानी सामने आने के बाद ही पता चलेगा कि बच्चे वाला सीन, टिकट का बदला हुआ अवतार और यश-नयनतारा के बचपन का कनेक्शन कितने बड़े राज से जुड़े हैं। यश की ये फिल्म '26 अगस्त 2026' को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

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Updated on:

12 Aug 2026 05:45 pm

Published on:

12 Aug 2026 05:37 pm

Hindi News / Entertainment / यश के ‘Toxic’ ट्रेलर में छिपे हैं 5 बड़े राज, एक सीन में बच्चे को चाकू मारते दिखा शख्स, आखिर क्या है कनेक्शन?

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