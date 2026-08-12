यश के ‘Toxic’ ट्रेलर में छिपे हैं 5 बड़े राज, एक सीन में बच्चे को चाकू मारते दिखा शख्स, आखिर क्या है कनेक्शन?

ट्रेलर में यश और नयनतारा के किरदारों के बचपन की भी छोटी सी झलक दिखाई देती है। ये हिस्सा उनके वर्तमान रिश्ते को समझने के लिए काफी अहम हो सकता है। क्या दोनों का रिश्ता बचपन से जुड़ा है? क्या वे किसी पुराने हादसे या मुश्किल हालात से होकर गुजरे हैं? क्या उनके अतीत ने उन्हें वैसा इंसान बनाया, जैसे वे आज नजर आते हैं? ट्रेलर इन सवालों का जवाब नहीं देता, लेकिन बचपन की ये झलक संकेत देती है कि दोनों किरदारों का कनेक्शन सिर्फ वर्तमान तक सीमित नहीं है।