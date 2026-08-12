BJP सांसद रवि किशन ने Gen Z की तारीफ में पढ़े कसीदे, बोले- ‘मेरे नाम और स्टाइल को अलग लेवल तक पहुंचाया’

बीजेपी सांसद और एक्टर रवि किशन की पॉपुलैरिटी केवल राजनीति या फिल्मों तक सीमित नहीं रही है। पिछले कुछ समय से उनके पुराने वीडियो, इंटरव्यू, भाषण और सोशल मीडिया क्लिप्स मीम्स और मीमर्स की पहली पसंद बन गए हैं। ‘Jaldi the late’ से लेकर ‘home from work’ जैसे उनके वायरल स्टेटमेंट इंटरनेट पर धड़ाधड़ शेयर किये जा रहे हैं। मई में खुद रवि किशन ने कहा था कि उन्हें समझ नहीं आता कि वो बार-बार वायरल क्यों हो जाते हैं। हाल के दिनों में उनका ‘मौन व्रत’ भी इंटरनेट यूजर्स के लिए नया मीम मैटेरियल बन गया। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उनके मौन व्रत को लेकर मजेदार पोस्ट और मीम्स बनाए। कुछ यूजर्स ने तो ‘Maun Vrat’ को ही अलग-अलग मजेदार अंदाज में लिखकर रवि किशन के पुराने वायरल स्टेटमेंट्स से जोड़ दिया।