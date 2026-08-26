Rajasthan: ‘निकाय चुनाव की टिकट के लिए SDM से सर्वे करा रही भाजपा’, डोटासरा ने लगाए गंभीर आरोप

डोटासरा ने पिछली कांग्रेस सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कभी उनसे यह नहीं कहा कि किसे टिकट देनी है या किसे नहीं। उनके मुताबिक टिकट वितरण का काम प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दिया गया था और संगठन ने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर प्रत्याशियों का चयन किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उसी प्रक्रिया के आधार पर चुनाव लड़ा और उसका परिणाम भी अच्छा रहा। डोटासरा ने दावा किया कि आगामी निकाय चुनाव में कांग्रेस पहले से बेहतर प्रदर्शन करेगी।