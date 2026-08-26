Gwalior News: दोस्त की गर्लफ्रेंड से बढ़ी नजदीकियां, अस्पताल में होश में आने पर बताया आरोपी का नाम

friend shoots man over girlfriend police arrest, एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- gemini)
Gwalior Girlfriend Dispute: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में 23 अगस्त की रात गोला का मंदिर इलाके में हुई वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अस्पताल में ऑपरेशन के बाद पीड़ित के होश में आने के बाद आरोपी का पता चला और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वारदात की वजह दोस्त की गर्लफ्रेंड से बातचीत करना और नजदीकियां बढ़ाना सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया है।
घटना 23 अगस्त की रात की है, तब गोला का मंदिर थाना क्षेत्र में नारायण विहार कॉलोनी के पास ड्यूटी कर बाइक से लौट रहे सचिन श्रीवास नाम के युवक पर किसी ने फायर कर दिया था। घटना के बाद गंभीर हालत में सचिन श्रीवास को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में ऑपरेशन के बाद सचिन श्रीवास की हालत में सुधार आया तो उसने पुलिस को दिए बयान में आरोपी का नाम बताया। आरोपी पीड़ित सचिन श्रीवास का दोस्त बृजेश बरैया (27) निवासी गौतम नगर थाटीपुर निकला जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस को दिए बयान में पीड़ित सचिन श्रीवास ने बताया कि करीब पांच महीने पहले बृजेश से दोस्ती हुई थी। बृजेश ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाया था और बाद में उसकी व बृजेश की गर्लफ्रेंड के बीच बातचीत होने लगी और नजदीकियां बढ़ीं। ये बात बृजेश को पसंद नहीं थी और बृजेश ने उसे कई बार गर्लफ्रेंड से बात न करने की चेतावनी भी दी थी। 11 दिन पहले भी फोन कर बृजेश ने धमकी दी थी।
पुलिस को दिए बयान में पीड़ित सचिन श्रीवास ने बताया कि वो ड्यूटी कर वापस लौट रहा था तभी पीछे से नीले रंग की अपाचे से बृजेश आया और उस पर फायर कर भाग गया था। पुलिस ने सचिन के बयानों के बाद इलाके के सीसीटीवी खंगाले तो बृजेश अपाचे बाइक पर नजर आया। इस आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की तो आरोपी ने वारदात को अंजाम देना कबूल किया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने मेला ग्राउंड के एक खंडहर से वारदात में इस्तेमाल पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और एक चला हुआ खोका बरामद किया है।
बड़ी खबरेंView All
ग्वालियर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग