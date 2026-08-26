Gwalior News: दोस्त की गर्लफ्रेंड से बढ़ी नजदीकियां, अस्पताल में होश में आने पर बताया आरोपी का नाम

पुलिस को दिए बयान में पीड़ित सचिन श्रीवास ने बताया कि वो ड्यूटी कर वापस लौट रहा था तभी पीछे से नीले रंग की अपाचे से बृजेश आया और उस पर फायर कर भाग गया था। पुलिस ने सचिन के बयानों के बाद इलाके के सीसीटीवी खंगाले तो बृजेश अपाचे बाइक पर नजर आया। इस आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की तो आरोपी ने वारदात को अंजाम देना कबूल किया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने मेला ग्राउंड के एक खंडहर से वारदात में इस्तेमाल पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और एक चला हुआ खोका बरामद किया है।