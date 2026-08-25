मुनाफे का लालच देकर खातों में रकम ट्रांसफर कराई, शेयर ट्रेडिंग से फ्रेंचाइजी तक, पांच लोगों से 7.79 लाख की साइबर ठगी

ग्वालियर. साइबर ठगी की वारदातें बेनागा जारी हैं। शेयर ट्रेडिंग, कारोबार के लिए फ्रेंचाइजी और पेंशन कार्ड के नाम पर ठगों ने पांच लोगों को झांसे में लेकर उनके बैंक खातों में जमा करीब 7.79 लाख रुपए साफ कर दिए। ठगे गए लोगों ने साइबर हेल्पलाइन पर शिकायतें की थीं। अब इनका ब्योरा थानों में पहुंचा तो शिकायतों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की हैं। हालांकि, ठग पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। पुलिस का कहना है कि सामने आए मामलों में ज्यादातर ठगों ने पैसा कमाने का लालच दिया था। पीड़ितों ने अनजान लोगों की बातों पर भरोसा कर अपनी पूंजी गंवाई है। थाटीपुर बजरिया निवासी सोनम दंडौतिया (25) से साइबर अपराधियों ने 1 लाख 13 हजार 600 रुपए ठगे हैं। ठगों ने सोनम को कॉल कर शेयर ट्रेङ्क्षडग से शर्तिया पैसा कमाने का ऑफर दिया था। सोनम ने निवेश की हामी भरी तो ठगों ने उन्हें टेलीग्राम पर ङ्क्षलक भेजकर ग्रुप से जोड़ा। इसके बाद अलग-अलग खातों में उनसे 1.13 लाख रुपए निवेश करा लिए। इस दौरान ठग सोनम को निवेश पर मुनाफा होने की बात बताते रहे। सोनम ने पैसा विड्रॉल करने की बात की तो ठगों ने अपना असली रंग दिखाया। पैसा निकालने के बदले उनसे टैक्स, जीएसटी समेत तमाम खर्चे गिनाकर और पैसा मांगा। तब सोनम को ठगे जाने का अहसास हुआ।