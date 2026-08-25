बैडमिंटन एकेडमी से हटेगी निजी एकेडमी, खेलगांव में शिफ्ट करने की तैयारी

ग्वालियर. कंपू स्थित पुलैला गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी में खिलाड़ियों की बढ़ती संख्या के चलते अब प्रशिक्षण व्यवस्था को नए सिरे से व्यवस्थित करने की तैयारी है। एकेडमी में खेल विभाग के खिलाड़ियों के साथ निजी एकेडमी के खिलाड़ी भी नियमित अभ्यास करते हैं। इससे कोर्ट पर दबाव बढ़ गया है और खेल विभाग के खिलाड़ियों को पर्याप्त अभ्यास समय नहीं मिल पा रहा है। इसी समस्या को देखते हुए निजी एकेडमी को कंपू से हटाकर मुरैना रोड स्थित खेलगांव में शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों के अनुसार खेलगांव में बैडमिंटन के लिए कोर्ट तैयार किए जा चुके हैं। ऐसे में निजी एकेडमी को वहां संचालन की अनुमति देने पर विचार किया जा रहा है। प्रस्ताव लागू होने पर कंपू स्थित एकेडमी के कोर्ट का उपयोग मुख्य रूप से खेल विभाग और अकादमी के खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए किया जा सकेगा। इससे खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए अधिक समय मिलेगा और प्रशिक्षण व्यवस्था भी बेहतर होने की उम्मीद है।