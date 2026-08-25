25 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

ग्वालियर

बैडमिंटन एकेडमी से हटेगी निजी एकेडमी, खेलगांव में शिफ्ट करने की तैयारी

कंपू स्थित पुलैला गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी में खिलाड़ियों की बढ़ती संख्या के चलते अब प्रशिक्षण व्यवस्था को नए सिरे से व्यवस्थित करने की तैयारी है। एकेडमी में खेल विभाग के खिलाड़ियों के साथ निजी एकेडमी के खिलाड़ी भी नियमित अभ्यास करते हैं। इससे कोर्ट पर दबाव बढ़ गया है और खेल विभाग के खिलाड़ियों को पर्याप्त अभ्यास समय नहीं मिल पा रहा है।
2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

RAHUL GANGWAR

Aug 25, 2026

Badminton Academy

कंपू स्थित पुलैला गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी में बढ़ते खिलाड़ियों के दबाव के बीच खेल विभाग का फैसला

कंपू स्थित पुलैला गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी में बढ़ते खिलाड़ियों के दबाव के बीच खेल विभाग का फैसला, प्रशिक्षण के लिए खिलाड़ियों को मिलेगा अधिक समय

ग्वालियर. कंपू स्थित पुलैला गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी में खिलाड़ियों की बढ़ती संख्या के चलते अब प्रशिक्षण व्यवस्था को नए सिरे से व्यवस्थित करने की तैयारी है। एकेडमी में खेल विभाग के खिलाड़ियों के साथ निजी एकेडमी के खिलाड़ी भी नियमित अभ्यास करते हैं। इससे कोर्ट पर दबाव बढ़ गया है और खेल विभाग के खिलाड़ियों को पर्याप्त अभ्यास समय नहीं मिल पा रहा है। इसी समस्या को देखते हुए निजी एकेडमी को कंपू से हटाकर मुरैना रोड स्थित खेलगांव में शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों के अनुसार खेलगांव में बैडमिंटन के लिए कोर्ट तैयार किए जा चुके हैं। ऐसे में निजी एकेडमी को वहां संचालन की अनुमति देने पर विचार किया जा रहा है। प्रस्ताव लागू होने पर कंपू स्थित एकेडमी के कोर्ट का उपयोग मुख्य रूप से खेल विभाग और अकादमी के खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए किया जा सकेगा। इससे खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए अधिक समय मिलेगा और प्रशिक्षण व्यवस्था भी बेहतर होने की उम्मीद है।

छह कोर्ट, फिर भी बढ़ रहा दबाव

पुलैला गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी में खिलाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यहां चार प्रैक्टिस कोर्ट हैं, जबकि दो कोर्ट प्रतियोगिताओं के अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं। प्रशिक्षण लेने वाले खिलाड़ियों के अलावा निजी एकेडमी के खिलाड़ी भी इन्हीं कोर्ट का उपयोग करते हैं। खिलाड़ियों की संख्या अधिक होने के कारण एक समय में सभी को पर्याप्त कोर्ट टाइम देना चुनौती बन रहा है। खेल विभाग अब उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करने की दिशा में काम कर रहा है। खेलगांव में तैयार बैडमिंटन कोर्ट का उपयोग निजी एकेडमी के लिए किए जाने से कंपू स्थित एकेडमी पर दबाव कम होगा। हालांकि निजी एकेडमी को स्थानांतरित करने का अंतिम निर्णय संबंधित स्तर पर लिया जाना बाकी है।

कलेक्ट्रेट के पास स्टेडियम की जमीन कानूनी पेंच में

शहर में खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए कलेक्ट्रेट के पास खेल विभाग को जमीन उपलब्ध कराने की योजना भी फिलहाल अटकी हुई है। यहां स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया था, लेकिन उपलब्ध जमीन का क्षेत्रफल प्रस्तावित निर्माण और खेल सुविधाओं के लिहाज से पर्याप्त नहीं माना गया। इसके साथ ही जमीन से जुड़ा मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण निर्माण की राह भी आसान नहीं है। खेल विभाग शहर में नए खेल मैदान और सुविधाएं विकसित करने के लिए लंबे समय से उपयुक्त जमीन की तलाश कर रहा है। कलेक्ट्रेट के पास प्रस्तावित स्टेडियम बनता तो आसपास के बच्चों और खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। जमीन की कमी और कानूनी विवाद के चलते फिलहाल यह योजना आगे नहीं बढ़ सकी है।

क्या कहा खेल अधिकारी ने

खेल एवं युवा कल्याण विभाग के खेल अधिकारी अरविंद राणा ने बताया कि पुलैला गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी में खिलाड़ियों की संख्या बढ़ाई जा रही है। खिलाड़ियों को नियमित अभ्यास के लिए पर्याप्त कोर्ट टाइम की जरूरत होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए निजी एकेडमी को खेलगांव में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

25 Aug 2026 12:24 pm

Published on:

25 Aug 2026 12:24 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / बैडमिंटन एकेडमी से हटेगी निजी एकेडमी, खेलगांव में शिफ्ट करने की तैयारी

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Gwalior News: गर्लफ्रेंड के 3500 किस प्रिंट से सजा दी कार, मिले लाखों व्यूज, बाद में पुलिस ने हाथ में थमा दी बाल्टी

Gwalior Girlfriend kiss marks car
ग्वालियर

बीएसएफ के हवाले कर वापस भेजे जाएंगे 7 पुरुष, तीन महिलाएं व तीन बच्चे

20 दिन से डिटेंशन में थे बांग्लादेशी बीएसएफ के हवाले कर वापस भेजे जाएंगे
ग्वालियर

त्योहार + वीकेंड = फुल टू धमाल : कोई मथुरा-वृंदावन तो कोई काशी का बना रहा प्लान

इस बार रक्षाबंधन सिर्फ भाई की कलाई पर राखी बांधने तक सीमित नहीं रहने वाला। 28 अगस्त शुक्रवार की छुट्टी, 29 अगस्त शनिवार और 30 अगस्त रविवार के साथ 31 अगस्त को छुट्टी लेकर ग्वालियर-चंबल के परिवारों ने चार दिन का लॉन्ग वीकेंड बनाने की तैयारी कर ली है। नतीजा कहीं महाकाल के दर्शन का प्लान है तो कहीं वृंदावन में बांके बिहारी के दरबार की तैयारी। कुछ परिवार काशी-अयोध्या की धार्मिक यात्रा पर निकल रहे हैं तो कुछ ओरछा-खजुराहो के महलों और मानसून की हरियाली में वीकेंड बिताने की तैयारी कर रहे हैं।
ग्वालियर

Gwalior news: ‘मेरे तो पारिवारिक संबंध है…’ लिव-इन में रहने वाले STF इंस्पेक्टर केस में नया मोड़, वापस ली FIR

लड़की की प्रतिकात्मत फोटो, STF इंस्पेक्टर आनंद कुमार जाटव (Photo Source - Patrika और AI)
ग्वालियर

जेन-जी की नई पारी : नौकरी की कमाई, बिजनेस की कमाई, दोनों शेयर बाजार-एमएफ में

Gen-z investment
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.