चोरी छिपे घुसे 13 बांग्लादेशियों को बार्डर पार भेजने ले गई क्राइम ब्रांच

शहर में चोरी छिपे रहते हुए पकड़े गए 13 बांग्लादेशियों को क्राइमब्रांच की टीम वापस भेजने के लिए साथ लेकर रवाना हो गई। इन सभी को बांग्लादेश बार्डर पर पहुंचकर बीएसफ के हवाले किया जाएगा। वहां से इन्हें बार्डर पार भेजा जाएगा। पुलिस ने करीब 20 दिन पहले 13 संदेही बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया था । इनमें 7 पुरुष, तीन महिलाएं व तीन बच्चे शामिल हैं। एक युवती कॉस्मोवेली टाउनशिप से पकड़ी है। इसकी साथी युवतियां भी चोरी छिपे बार्डर क्रास कर घुसी थीं और कुछ समय पहले सिटी सेंटर व पड़ाव क्षेत्र के होटलों में पकड़ी गई थीं। इन सभी के जब्त दस्तावेज दिल्ली दूतावास में परीक्षण के लिए भेजे गए थे तब तक घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में रखा गया था।