त्योहार + वीकेंड = फुल टू धमाल : कोई मथुरा-वृंदावन तो कोई काशी का बना रहा प्लान

सबसे आसान और नजदीकी विकल्प मथुरा-वृंदावन

ग्वालियर के परिवारों के लिए सबसे आसान धार्मिक गेटवे मथुरा-वृंदावन है। कम समय और अपेक्षाकृत आसान सफर के कारण शनिवार-रविवार को सैकड़ों परिवार कारों और बुक की गई गाडिय़ों से निकलने की तैयारी में हैं। कई परिवार ओरछा के महलों, बेतवा नदी के किनारों और मंदिरों के बीच मानसून का आनंद लेने की तैयारी कर रहे हैं। जिन परिवारों ने चार दिन का पूरा फायदा उठाने की ठानी है, उनके प्लान में जयपुर और उदयपुर भी शामिल हैं। राजस्थान के इन शहरों के लिए ग्वालियर से चलने वाली प्राइवेट स्लीपर बसों में इस वीकेंड के लिए भारी बुकिंग बताई जा रही है। जयपुर के किले और उदयपुर की झीलें परिवारों को आकर्षित कर रही हैं। रक्षाबंधन के आसपास दिल्ली और उदयपुर में होटल बुकिंग में 83 फीसदी की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मध्यप्रदेश से बाहर घूमने वालों की पसंद में गोवा, ऋषिकेश, लोनावला और जयपुर भी शामिल हैं।