Gwalior News: गर्लफ्रेंड के 3500 किस प्रिंट से सजा दी कार, मिले लाखों व्यूज, बाद में पुलिस ने हाथ में थमा दी बाल्टी

पुलिस पूछताछ में आदित्य ने बताया कि वह पेशे से एसी मैकेनिक है। सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए उसने यह खुराफात की थी। उसकी महिला मित्र ने कार पर लिपस्टिक लगाकर 3500 किस प्रिंट बनाए थे। उसने इसका वीडियो शूट कर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वीडियों को 5.5 लाख व्यूज मिले तो आदित्य का हौसला बढ़ गया। उसे लगा कि लोगों को उसका यह अंदाज पसंद आ रहा है, इसलिए उसने निशान मिटाए बिना ही कार शहर की सड़कों पर दौड़ाना शुरू कर दिया। कार जहां से भी गुजरती, लोग उसे देखकर कमेंट करते थे।