Gwalior news: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ‘अनुकंपा नियुक्ति’ और ‘पारिवारिक पेंशन’ मुआवजे से नहीं होगी कम

Gwalior news: हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मोटर दुर्घटना दावा मामले में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मृतक के परिवार के सदस्य को मिलने वाली 'अनुकंपा नियुक्ति' और पत्नी को मिलने वाली 'पारिवारिक पेंशन' सेवा शर्तों का हिस्सा है, इसे सड़क हादसे के मुआवजे में से घटाया नहीं जा सकता। जस्टिस अमित सेठ की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए मुरैना के चतुर्थ अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (क्लेम ट्रिब्यूनल) के 2012 के आदेश को संशोधित कर दिया है। हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल द्वारा तय किए गए 6,60,000 के मुआवजे को बढ़ाकर कुल 17,96,627 कर दिया है। इस प्रकार पीड़ित परिवार को 11,36,627 मुआवजा मिलेगा।