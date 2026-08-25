Gwalior News: सिंधिया संपत्ति विवाद, पहली बार कोर्ट पहुंची प्रतिमा देवी, वसीयत में बराबर हिस्से का दावा

Gwalior Scindia Royal Family Property Dispute Update: देश के बड़े राजघरानों में शामिल मध्यप्रदेश के ग्वालियर के सिंधिया राजघराने की करीब 40 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति के बंटवारे के विवाद में मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पहली बार प्रतिमा देवी कोर्ट पहुंचीं और अपना पक्ष रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि राजमाता विजयाराजे सिंधिया की वसीयत उनके पास नहीं है, लेकिन मुंबई कोर्ट में मौजूद वसीयत की कॉपी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें भी संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए।