Gwalior News: ड्यूटी के कारण घर नहीं जा सकीं CISF की महिला जवान, सीएम मोहन यादव को राखी बांधते हुए हुईं भावुक

ग्वालियर एयरपोर्ट पर अन्य महिलाओं को सीएम मोहन यादव को राखी बांधते हुए ड्यूटी कर रहीं CISF की दो महिला जवानों ने देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाईं। ड्यूटी के कारण घर नहीं जा पा रहीं महाराष्ट्र की रासकर अश्विनी और राजस्थान की पूनम यादव ने सीएम से राखी बंधवाने का आग्रह किया और बताया कि वो ड्यूटी के कारण भाईयों को राखी बांधने के लिए घर नहीं जा रही हैं। सीएम मोहन यादव ने दोनों से राखी बंधवाई और उन्हें उपहार दिए। सीएम को राखी बांधते वक्त दोनों महिला जवानों की आंखें भर आईं और कुछ देर के लिए पूरा माहौल भावुक हो गया।