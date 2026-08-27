रक्षाबंधन पर स्पेशल ट्रेन, फ्लाइट किराया आसमान पर, दो दिनों तक मथुरा तक बढ़ाई ट्रेन, नियमित ट्रेनों में लंबी वेटिंग

ग्वालियर. रक्षाबंधन पर भाई की कलाई पर राखी बांधने और घर पहुंचने की तैयारी कर रहे यात्रियों के लिए इस बार सफर आसान नहीं है। नियमित ट्रेनों में लंबी वेङ्क्षटग के बीच रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। वहीं, त्योहारी सीजन का असर हवाई सफर पर भी पड़ा है और फ्लाइट का किराया दोगुने से अधिक हो गया है। मथुरा तक बढ़ाई एक्सप्रेस ट्रेन: मथुरा और आसपास जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-आगरा कैंट एक्सप्रेस को 28 से 31 अगस्त तक मथुरा तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे ग्वालियर, झांसी और आगरा के रास्ते मथुरा जाने वाले यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त ट्रेन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।