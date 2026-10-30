‘गौरी लंकेश की हत्या ने प्रकाश राज को अंदर तक हिला दिया था’, फिल्मों और विज्ञापनों से धोना पड़ा हाथ, पत्नी के किया खुलासा

इसके बाद पोनी ने उन मौकों के बारे में बात की जब प्रकाश को अलग-अलग कारणों से कई फिल्म इंडस्ट्री में काम करने से बैन कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि उनके कुछ करीबी अभिनेता भी थे, जिन्हें प्रकाश राज पसंद नहीं थे। उन्हें बहादुर बताते हुए, उन्होंने आगे कहा, “हर कोई आराम से है, हर कोई शूटिंग कर रहा है, हर कोई पैसे कमा रहा है, और हर कोई सबकी नजरों में अच्छा बने रहना चाहता है। कुछ ऐसे अभिनेता हैं जिन्हें काम न मिलने का डर नहीं होता, क्योंकि उनकी वजह से दूसरों को काम मिलता है। मुझे पता है कि इंडस्ट्री में उनके काम पर कितना बुरा असर पड़ा। जिस तरह से उनके विज्ञापन बंद कर दिए गए, उनसे फिल्में छीन ली गईं। उन्हें अपने करियर में बहुत नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन प्रकाश का कहना है कि, ‘मेरा जमीर कहता है कि जो हो रहा है वह गलत है, इसलिए मुझे इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए।’”