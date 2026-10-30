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‘गौरी लंकेश की हत्या ने प्रकाश राज को अंदर तक हिला दिया था’, फिल्मों और विज्ञापनों से धोना पड़ा हाथ, पत्नी के किया खुलासा

Prakash Raj Gauri Lankesh Death: सोशल एक्टिविस्ट, पत्रकार और प्रकाश राज की करीबी दोस्त गौरी लंकेश की 2017 में बेंगलुरु स्थित उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्रश् राज की पत्नी ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि गौरी की हत्या के बाद उनके पति बुरी तरह टूट गए थे।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Updated: 30 Oct 2026, 7:46 PM IST

Prakash Raj

प्रकाश राज की फोटो। (फोटो सोर्स: @joinprakashraj/instagram)

Prakash Raj Gauri Lankesh: दिग्गज अभिनेता प्रकाश राज अपनी राजनीतिक राय को लेकर ऑनलाइन और आमने-सामने, दोनों ही तरह से खुलकर अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। उनकी इसी ईमानदारी की वजह से अक्सर लोगों के बीच उन्हें लेकर अलग-अलग तरह की राय देखने को मिलती है। उनकी पत्नी और कोरियोग्राफर पोनी वर्मा बताती हैं कि 2017 में उनकी दोस्त, कार्यकर्ता और जानी-मानी पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या ने प्रकाश को अंदर तक तोड़ दिया था, लेकिन इसी घटना ने उन्हें अपनी बात मजबूती से रखने के लिए प्रेरित भी किया। एक्टर की पत्नी ने यह भी बताया कि अपनी ईमानदारी के कारण प्रकाश को कई काम गंवाने पड़े हैं, लेकिन वह कभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए हैं।

गौरी लंकेश की हत्या ने प्रकाश राज को बुरी तरह तोड़ दिया था

हाल ही में प्रेमा के यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू के दौरान, जब पोनी से पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी प्रकाश से अपनी राजनीतिक राय को लेकर थोड़ा संयम बरतने के लिए कहा था, खासकर तब जब उन्हें इसके लिए लोगों से इतनी मिली-जुली या तीखी प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। इस सवाल के जवाब में कोरियोग्राफर ने बताया, "शुरुआत में मैं बहुत डरी हुई रहती थी। जब हमें गौरी के बारे में खबर मिली, तो मैंने देखा कि प्रकाश पूरी तरह टूट चुके थे। वे अंदर से बिखर गए थे और बोले, 'मैं तो उससे कहता ही रहता था।' जिस तरह आज हम प्रकाश को लेकर डरे रहते हैं, उसी तरह वे गौरी को लेकर डरे हुए थे।

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गौरी की मौत ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया था। उन्होंने कहा, 'मैं बोलूंगा।' एक महिला के तौर पर, वह डटी रहीं और अपनी बात रखी।" पोनी ने यह भी बताया कि जहां वे अक्सर उनकी जान को लेकर डरी रहती थीं, वहीं प्रकाश उनसे पूछते थे कि आखिर उन्हें कब तक डरते रहना होगा।

बेबाकी का असर प्रकाश राज के काम पर पड़ा

इसके बाद पोनी ने उन मौकों के बारे में बात की जब प्रकाश को अलग-अलग कारणों से कई फिल्म इंडस्ट्री में काम करने से बैन कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि उनके कुछ करीबी अभिनेता भी थे, जिन्हें प्रकाश राज पसंद नहीं थे। उन्हें बहादुर बताते हुए, उन्होंने आगे कहा, “हर कोई आराम से है, हर कोई शूटिंग कर रहा है, हर कोई पैसे कमा रहा है, और हर कोई सबकी नजरों में अच्छा बने रहना चाहता है। कुछ ऐसे अभिनेता हैं जिन्हें काम न मिलने का डर नहीं होता, क्योंकि उनकी वजह से दूसरों को काम मिलता है। मुझे पता है कि इंडस्ट्री में उनके काम पर कितना बुरा असर पड़ा। जिस तरह से उनके विज्ञापन बंद कर दिए गए, उनसे फिल्में छीन ली गईं। उन्हें अपने करियर में बहुत नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन प्रकाश का कहना है कि, ‘मेरा जमीर कहता है कि जो हो रहा है वह गलत है, इसलिए मुझे इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए।’”

गौरी लंकेश के साथ प्रकाश राज की दोस्ती

प्रकाश और गौरी 35 साल से भी ज्यादा समय से दोस्त थे। 2017 में बेंगलुरु में उनके घर के सामने ही गौरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अपनी दोस्त को याद करते हुए, अभिनेता ने 'X' (पहले ट्विटर) पर लिखा था, “गौरी, हम तुम्हें बहुत याद करते हैं… लेकिन हमने तुम्हें दफनाया नहीं है, बल्कि बोया है। तुम एक प्रेरणा हो… और हां, हम वादा करते हैं कि तुम्हारी आवाज को कभी खोने नहीं देंगे। #NaanuGauri #GauriLankesh #justasking।” उनकी हत्या के बाद, जवाबदेही की मांग करते हुए उन्होंने #JustAsking नाम से पोस्ट की एक सीरीज शुरू की। हर साल उनकी पुण्यतिथि पर, वे उन्हें सम्मान देने के लिए #NaanuGauri (मैं गौरी हूं) टैग का इस्तेमाल करते हैं।

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Updated on:

30 Oct 2026, 7:46 PM IST

Published on:

Hindi News / Entertainment / ‘गौरी लंकेश की हत्या ने प्रकाश राज को अंदर तक हिला दिया था’, फिल्मों और विज्ञापनों से धोना पड़ा हाथ, पत्नी के किया खुलासा

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