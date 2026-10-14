जंतर-मंतर से रामलीला मैदान तक, राष्ट्रीय ध्वज लेकर प्रदर्शन करने पर हिरासत? प्रकाश राज ने पूछा- ‘इतने हताश क्यों हैं?

National Flag Protest: अभिनेता प्रकाश राज ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने पर नाराजगी जताई है। दोनों नेताओं को दिल्ली के जंतर-मंतर पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ प्रदर्शन करने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करने के मामले में हिरासत में लिया गया था। प्रकाश राज ने एक वीडियो साझा कर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए और कहा कि प्रदर्शन की जगह बदली जा सकती है, लेकिन लोगों की आवाज नहीं दबाई जा सकती। उन्होंने चेतावनी दी कि अब पूरा देश ही जंतर-मंतर बन जाएगा।