‘आपके चरणों में नहीं आ सकता, दुश्मनी भी चलेगी’, गौतम गुलाटी से भिड़े शहजाद पूनावाला, सारा का छलका पुराने रिश्ते का दर्द

शहजाद की इस बात के बाद गौतम और गुस्सा हो गए। इसके बाद घर के दूसरे सदस्यों ने बीच में आकर उन्हें समझाने की कोशिश की। इस टकराव ने शो में चल रही रणनीति और कंटेस्टेंट्स के बीच के तनाव को फिर सामने ला दिया। ‘राइज एंड फॉल 2’ में एक तरफ कंटेस्टेंट्स के बीच गेम को लेकर खींचतान जारी है, तो दूसरी तरफ उनके आपसी रिश्ते और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं भी चर्चा में हैं। सारा गुरपाल का अपने पुराने रिश्ते के बारे में बात करते हुए भावुक होना और शहजाद का गौतम के सामने न झुकने वाला बयान शो के इन चर्चित पलों में शामिल हो गया है।