‘आपके चरणों में नहीं आ सकता, दुश्मनी भी चलेगी’, गौतम गुलाटी से भिड़े शहजाद पूनावाला, सारा का छलका पुराने रिश्ते का दर्द

गौतम गुलाटी के गुस्से से डर गईं सारा गुरपाल (सोर्स: Instagram-tellymasala)
Sara Gurpal Emotional: रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल 2’ में इन दिनों ड्रामा और टकराव देखने को मिल रहा है। एक तरफ गौतम गुलाटी और शहजाद पूनावाला के बीच खाने के तरीके को लेकर बहस हो गई, तो दूसरी ओर गौतम के गुस्से को देखकर सारा गुरपाल भावुक हो गईं। सारा ने बताया कि गौतम का व्यवहार देखकर उन्हें अपने पुराने बुरे रिश्ते की याद आ गई, जिसमें उन्हें काफी कुछ झेलना पड़ा था। वहीं, शहजाद ने भी गौतम के सामने झुकने से इनकार करते हुए साफ कह दिया कि वह दुश्मनी मोल लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके आगे झुकेंगे नहीं।
‘राइज एंड फॉल 2’ में गौतम गुलाटी के गुस्से ने सारा गुरपाल को उनके अतीत की दर्दनाक यादें दिला दीं। सारा ने बताया कि वह पहले एक ऐसे रिश्ते में रह चुकी हैं, जिसमें उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था। ऐसे में गौतम को गुस्से में देखकर वह डर गईं और उन्हें समझ नहीं आया कि उस स्थिति में क्या करना चाहिए।
सारा के मुताबिक, इसी वजह से उन्होंने उस समय वैसी प्रतिक्रिया दी। बाद में जब वह भावुक होकर रोने लगीं, तो शो के दूसरे कंटेस्टेंट्स ने उनका साथ दिया और उन्हें संभालने की कोशिश की। सारा की इस बात ने शो में एक भावुक पल पैदा कर दिया।
दूसरी तरफ, शो में बेसमेंट और पेंटहाउस के बीच चल रहे गेम के दौरान गौतम गुलाटी और शहजाद पूनावाला के बीच तनाव बढ़ गया। इस दौरान शहजाद ने गौतम से साफ शब्दों में कहा, “आपके चरणों में नहीं आ सकता, दुश्मनी भी चलेगी।”
शहजाद की इस बात के बाद गौतम और गुस्सा हो गए। इसके बाद घर के दूसरे सदस्यों ने बीच में आकर उन्हें समझाने की कोशिश की। इस टकराव ने शो में चल रही रणनीति और कंटेस्टेंट्स के बीच के तनाव को फिर सामने ला दिया। ‘राइज एंड फॉल 2’ में एक तरफ कंटेस्टेंट्स के बीच गेम को लेकर खींचतान जारी है, तो दूसरी तरफ उनके आपसी रिश्ते और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं भी चर्चा में हैं। सारा गुरपाल का अपने पुराने रिश्ते के बारे में बात करते हुए भावुक होना और शहजाद का गौतम के सामने न झुकने वाला बयान शो के इन चर्चित पलों में शामिल हो गया है।
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