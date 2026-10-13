इरीना को गेम में बचाने का एहसान जता रहे शहजाद पूनावाला? Rise and Fall 2 में गौतम गुलाटी को गले लगाते देख हुए नाराज!

वहीं, शो में स्वरा भास्कर को लेकर तेज प्रताप और मनीष कश्यप की टिप्पणियों की भी चर्चा रही। ‘राइज एंड फॉल 2’ के इस प्रोमो ने शो में सारा और गौतम के बीच टकराव को चर्चा में ला दिया है। अब देखना होगा कि दोनों के बीच यह विवाद आगे कितना बढ़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक, गौतम के बेसमेंट लौटने पर वहां मौजूद वर्कर्स ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया।