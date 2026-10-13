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इरीना को गेम में बचाने का एहसान जता रहे शहजाद पूनावाला? Rise and Fall 2 में गौतम गुलाटी को गले लगाते देख हुए नाराज!

Irina Gautam Gulati Hug: ‘राइज एंड फॉल 2’ में इरीना रुदाकोवा के गौतम गुलाटी को गले लगाने पर शहजाद पूनावाला चिढ़ गए। जानिए गेम में इरीना को सुरक्षित रखने के फैसले को लेकर क्या है पूरा मामला।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Oct 13, 2026

rise and fall 2

एक बार फिर कंटेस्टेंट आपस में भीड़े (सोर्स: IMDb

Rise and Fall 2 Controversy: ‘राइज एंड फॉल 2’ में इरीना रुदाकोवा, गौतम गुलाटी और शहजाद पूनावाला के बीच का समीकरण चर्चा में है। इरीना ने गौतम गुलाटी को गले लगाया, तो शहजाद पूनावाला चिढ़ गए। शहजाद का मानना है कि उनके फैसले की वजह से ही इरीना गेम में सुरक्षित हैं। ऐसे में गौतम के प्रति इरीना का दोस्ताना अंदाज शहजाद को खटकता नजर आया।

इरीना और गौतम की नजदीकी से चिढ़े शहजाद?

इरीना रुदाकोवा का गौतम गुलाटी को गले लगाना शहजाद पूनावाला को पसंद नहीं आया। शहजाद को लगता है कि इरीना को गेम में सुरक्षित रखने में उनके फैसले की अहम भूमिका रही है। ऐसे में गौतम के साथ इरीना का दोस्ताना व्यवहार उनके बीच के समीकरण को दिलचस्प बना रहा है।

अब सवाल यह है कि शहजाद की नाराजगी की वजह इरीना और गौतम की बढ़ती नजदीकी है या फिर उन्हें लगता है कि गेम में इरीना को सुरक्षित रखने में उनके योगदान को तवज्जो नहीं मिल रही है? ‘राइज एंड फॉल 2’ में इस पूरे घटनाक्रम ने कंटेस्टेंट्स के आपसी रिश्तों को लेकर चर्चा बढ़ा दी है।

कंटेस्टेंट नोकझोंक को लेकर प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं

प्रोमो के मुताबिक, इस टकराव में कायरा और बेसमेंट के बाकी सदस्य सारा के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसे में गौतम के सामने इस विवाद को संभालने की चुनौती दिखाई दे रही है। हालांकि, प्रोमो में दिखी बहस का आगे क्या असर होगा और घर में समीकरण किस तरह बदलेंगे, यह आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा।

वहीं, शो में स्वरा भास्कर को लेकर तेज प्रताप और मनीष कश्यप की टिप्पणियों की भी चर्चा रही। ‘राइज एंड फॉल 2’ के इस प्रोमो ने शो में सारा और गौतम के बीच टकराव को चर्चा में ला दिया है। अब देखना होगा कि दोनों के बीच यह विवाद आगे कितना बढ़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक, गौतम के बेसमेंट लौटने पर वहां मौजूद वर्कर्स ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया।

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Updated on:

13 Oct 2026 03:59 pm

Published on:

13 Oct 2026 03:59 pm

Hindi News / Entertainment / इरीना को गेम में बचाने का एहसान जता रहे शहजाद पूनावाला? Rise and Fall 2 में गौतम गुलाटी को गले लगाते देख हुए नाराज!

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