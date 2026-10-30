क्या खतरे में हैं जिया शंकर की सगाई? इंटरनेट पर मचा हंगामा, क्रिप्टिक रि-पोस्ट आए सामने

एक रीपोस्ट में लिखा था, "दो बातें मुझे पक्के तौर पर पता हैं, दुआएं काम करती हैं और आखिर में हालात बदल जाते हैं। वहीं दूसरे इमोशनल पोस्ट में लिखा था, "कुछ रातें मैं ठीक नहीं होना चाहती। मैं चाहती हूं कि यूनिवर्स यह माने कि जो हुआ वह बहुत बुरा था।" इसके अलावा एक अन्य रील में एक महिला को रोते हुए दिखाया गया था और साथ में कैप्शन था- "अचानक फूट-फूट कर रोने लगी क्योंकि सच में मैंने ऐसा क्या किया था कि मैं इसके लायक थी।" इन तमाम पोस्ट्स के सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स और फैंस लगातार कयास लगा रहे हैं कि क्या जिया की पर्सनल लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है?