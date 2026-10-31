ठाकरे भाइयों से मुलाकात पर सीएम फडणवीस बोले- बंद कमरे में कोई सियासी बात नहीं हुई; मंत्री ने कसा तंज

बीजेपी नेता व महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के उद्धव ठाकरे को फोटोग्राफी और राज ठाकरे को कार्टून बनाने की सलाह देने वाले बयान पर कहा, "जिस व्यक्ति को जो काम आता है, उसे वही काम सही तरीके से करना चाहिए, ताकि समाज और आम लोगों को उसकी वजह से किसी तरह की परेशानी न हो। आज उद्धव ठाकरे खुद अनुभव कर रहे होंगे कि जब फोटोग्राफी करने वाला व्यक्ति राजनीति में उतरता है, तो कितनी परेशानियां होती हैं। अगर वे चुपचाप फोटोग्राफी करते रहते, तो कई अन्य समस्याएं भी पैदा नहीं होतीं और हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे की पार्टी पर भी कोई दाग नहीं लगता। इसलिए मेरा मानना है कि सीएम फडणवीस ने दोनों ठाकरे भाइयों को जो सलाह दी है, उन्हें उस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि उनका अपना भविष्य भी उज्ज्वल हो सके।"