शिवानी कुमारी ने इंफ्लुएंसर मार्विन को लेकर उठाया बड़ा कदम, वीडियो आया सामने

Shivani Kumari Unfollow American influencer Marvin Achi: सोशल मीडिया स्टार और 'बिग बॉस ओटीटी 3' फेम शिवानी कुमारी (Shivani Kumari) और अमेरिकन इन्फ्लुएंसर मार्विन (Marvin) के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले शिवानी कुमारी ने मार्विन पर उनके खिलाफ वीडियो बनाने पर नाराजगी जताई थी और रोते हुए कहा था कि वो उन्हें भाई मानती थीं और जब वो उनके गांव आए थे तो उन्होंने पूरे मान सम्मान के साथ उनका स्वागत किया था और मार्विन से पूछकर ही उनके चेहरे पर टेसू बनाया था, जिसका बाद में मार्विन ने गलत मतलब निकाल लिया। उसी को लेकर अब शिवानी कुमारी ने एक बड़ा फैसला लिया है। पहले वीडियो डाली और अब मार्विन को अनफॉलो कर दिया है।