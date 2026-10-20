Dussehra 2026: कहीं पुतले की पूजा तो कहीं पैरों तले रौंदकर रावण का वध, राजस्थान में दशहरे की परंपराओं के रंग निराले

अनूपगढ़ में दशहरे के लिए रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले तैयार करने वाले कारीगर दहन से पहले उनकी पूजा-अर्चना करते हैं। पुतलों को खड़ा करने से पहले विधि-विधान से पूजा कर प्रसाद चढ़ाया जाता है। यह परंपरा इसलिए खास है, क्योंकि जिन पुतलों को बाद में बुराई के प्रतीक के रूप में जलाया जाता है, उनके निर्माण से जुड़े लोग पहले उनका सम्मान करते हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार रावण प्रकांड विद्वान था और उसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। इसी धारणा के चलते कारीगर पुतले के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं। उनका विश्वास है कि पूजा-अर्चना करने से पुतले बनाने और खड़ा करने का काम बिना किसी बाधा के पूरा होता है। रावण दहन के आयोजन में कारीगरों की मेहनत महत्वपूर्ण होती है और यह पूजा उनके काम का हिस्सा बन चुकी है। अनूपगढ़ की यह परंपरा दशहरे के उस पहलू को सामने लाती है, जिसमें बुराई के प्रतीक के दहन के साथ रावण के विद्वान होने की मान्यता भी मौजूद है।