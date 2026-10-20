रितु बराला से मारपीट पर राजस्थान में सियासी उबाल, रातभर धरने पर बैठे रहे कांग्रेसी, आज करेंगे कमिश्नरेट का घेराव

लीगल टीम और नेता पहले रितु बराला के साथ मोती डूंगरी थाने पहुंचे थे। यहां थाना प्रभारी को एफआइआर दर्ज करने के लिए लिखित शिकायत दी गई, लेकिन मामला दर्ज नहीं हुआ। इसके बाद शाम करीब सवा 6 बजे कांग्रेस नेता पुलिस कमिश्नरेट पहुंच गए। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल वहां मौजूद नहीं थे। डोटासरा ने उनसे फोन पर बात कर संबंधित आरोपियों के खिलाफ जीरो एफआइआर दर्ज करने की मांग की। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक एफआइआर दर्ज नहीं होगी, वे वहां से नहीं हटेंगे। देर रात पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी जोधपुर से कमिश्नरेट कार्यालय पहुंचे। हालांकि थोड़ी देर बाद चले गए।