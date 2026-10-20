दशहरे पर सौहार्द का पैगाम: राजस्थान में 5 पीढ़ियों से रावण के पुतले बना रहा मुस्लिम परिवार, पढ़ें दिल छू लेने वाली कहानी

विशाल पुतलों को संतुलित रखते हुए खड़ा करना आज भी कारीगरों के लिए बड़ी चुनौती है। निर्माण के दौरान हर हिस्से की मजबूती का ध्यान रखना पड़ता है, ताकि दहन के समय कोई अनहोनी न हो। परिवार इस काम को केवल कमाई का साधन नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा मानता है। काम शुरू करने से पहले परिवार के सदस्य दुआ और प्रार्थना करते हैं, ताकि निर्माण बिना किसी बाधा के पूरा हो। दशहरे पर तैयार पुतले जब मैदान में खड़े होते हैं, तो उनके पीछे कई दिनों की मेहनत और पुश्तैनी हुनर दिखाई देता है।