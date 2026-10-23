Jaipur Crime: किसी और से बात करती थी प्रेमिका… इसी शक में कर दी हत्या; भतरपुर में पकड़ा गया आरोपी लिव-इन पार्टनर

जयपुर। जयपुर की पत्रकार कॉलोनी थाना पुलिस ने आमोर रेजीडेंसी के फ्लैट में महिला की हत्या के मामले में आरोपी युवराज सिंह उर्फ दीपक को गिरफ्तार किया है। आरोपी वारदात के बाद मोबाइल बंद कर फरार हो गया था। पुलिस से बचने के लिए वह दिल्ली, आगरा और भरतपुर में बसों से घूमता रहा। पुलिस ने आरोपी को भरतपुर के बी. नारायण गेट से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मृतका मोना जाटव और आरोपी युवराज सिंह उर्फ दीपक करीब एक साल से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। आरोपी ने पूछताछ में किसी अन्य व्यक्ति से बातचीत करने के शक में मोना की हत्या करना कबूल किया है।