Rajasthan Panchayat Election: गांवों में बिछ रही चुनावी बिसात, नामांकन से पहले टिकट के लिए रस्साकशी शुरू

राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतीराज चुनाव कार्यक्रम में त्योहारों को देखते हुए शिड्यूल में परिवर्तन किया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चारों चरण की वोटिंग को एक दिन पहले कर दिया है। बांसवाड़ा जिले में पंचायती राज चुनाव द्वितीय से चतुर्थ चरण में होंगे। इसमें द्वितीय चरण में घाटोल, गनोड़ा, छोटी सरवन व तलवाड़ा, तृतीय चरण में बागीदौरा, गांगड़तलाई, आनंदपुरी व नाहरवाड़ा तथा चतुर्थ चरण में कुशलगढ़, सज्जनगढ़, छोटी सरवा, छोटा डूंगरा, गढ़ी, सरेड़ी बड़ी, अरथूना व बांसवाड़ा पंचायत समिति के चुनाव होंगे। जिले में 549 ग्राम पंचायतों में सरपंच, 16 पंचायत समिति में प्रधान, 43 जिला परिषद सदस्य के चुनाव होने हैं। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से जिले को तीन चरणों में विभाजित किया गया है।