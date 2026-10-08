8 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सवाई माधोपुर

Sawai Madhopur: चंबल नदी में डूबे भाई का शव दूसरे दिन मिला, बहन की तलाश जारी; परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

सवाई माधोपुर के खण्डार क्षेत्र में चंबल नदी में डूबे भाई-बहन में से भाई का शव गुरुवार सुबह बरामद कर लिया। झरेल के बालाजी के पास बुधवार को दोनों नदी में डूब गए थे।
2 min read
Google source verification

सवाई माधोपुर

image

Anil Prajapat

Oct 08, 2026

Chambal River

चंबल नदी के तट पर उपस्थित ग्रामीणों की भीड़ व इनसेट में भाई-बहन। फोटो: पत्रिका

सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के खण्डार क्षेत्र में चंबल नदी में डूबे भाई-बहन में से भाई का शव गुरुवार सुबह बरामद कर लिया। झरेल के बालाजी के पास बुधवार को दोनों नदी में डूब गए थे। हादसे की सूचना के बाद से ही एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की मदद से दोनों की तलाश की जा रही थी। गुरुवार सुबह रेस्क्यू टीम को भाई का शव नदी में मिला, जिसे बाहर निकाल लिया गया। वहीं, बहन की तलाश अभी भी जारी है।

बता दें कि कोटा-सवाईमाधोपुर जिले की सीमा पर स्थित झरेल के बालाजी के समीप चंबल नदी में बुधवार को नहाने गए सगे भाई-बहन गहरे पानी में बह गए थे। हादसे के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सिविल डिफेंस ने सर्च ऑपरेशन चालू कर भाई बहन को तलाश शुरू की। लेकिन, देर शाम तक दोनों का कोई सुराग नहीं लग सका।

नहाते समय डूब गए थे भाई-बहन

पुलिस चौकी प्रभारी धर्मपाल सिंह ने बताया कि बहरावण्डा खुर्द निवासी गणपत सैनी पुत्र नागाराम और उसकी बहन अंतिमा सैनी बुधवार सुबह करीब 11 बजे चंबल नदी में नहाने गए थे। इसी दौरान पैर फिसलने से दोनों गहरे पानी में चले गए और बह गए। घटना की जानकारी मिलते मौके पर ग्रामीणों और परिजनों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने स्थानीय स्तर पर दोनों की तलाश शुरू करवाई, लेकिन देर शाम तक उनका पता नहीं चल पाया। हादसे की सूचना सिविल डिफेंस टीम को भी दी गई। देर शाम को चालू हुआ सर्च ऑपरेशन में सफलता नहीं मिल पाई। अंधेरे के चलते सर्च ऑपरेशन को रोक दिया गया।

दूसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन

सिविल डिफेंस टीम ने गुरुवार सुबह फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान टीम को गणपत का शव नदी में मिला। जिसे पानी से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को सरकारी अस्पताल ककी मोर्चरी में रखवाया है। अभी बहन अंकिता की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। सिविल डिफेंस की टीम नदी में लगातार तलाश कर रही है। इधर, हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मौके पर लोगों की भीड़ जमा है। गांववाले और रिश्तेदार परिजनों को ढांढस बंधा रहे है। लेकिन, ​परिजनों की आखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे है।

जयपुर कूच को निकले नरेश मीणा वापस लौटे, बोले- आंदोलन अभी खत्म नहीं; गांव में जारी रहेगा आमरण अनशन

ये भी पढ़ें
Naresh Meena

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Oct 2026 12:05 pm

Published on:

08 Oct 2026 12:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / Sawai Madhopur: चंबल नदी में डूबे भाई का शव दूसरे दिन मिला, बहन की तलाश जारी; परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

बड़ी खबरें

View All

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सवाईमाधोपुर: ‘लेना है तो लो, नहीं तो मत लो’, प्रिंट रेट ₹27, बूथों पर 30 रुपए में बिक रहा सरस दूध

saras milk
सवाई माधोपुर

राजस्थान पंचायत चुनाव के बीच अवैध मदिरा का ‘खेल’, 4 दिन में लाखों की शराब जब्त

Rajasthan Liquor Smuggling
सवाई माधोपुर

Rajasthan Tourism: एक्सप्रेस-वे पर चमकेंगे रणथम्भौर-सरिस्का के होर्डिंग्स, पर्यटकों को लुभाने की खास तैयारी

Ranthambore Tiger Reserve
सवाई माधोपुर

Rajasthan Farmers : परंपरागत खेती से हटकर की खेती, तो लोगों ने उड़ाया मजाक, किसान अवधेश मीना ने कमाई से दिया जवाब

rajasthan traditional farming left people laughed farmer replied earnings
सवाई माधोपुर

सवाईमाधोपुर: त्योहारी सीजन से पहले चीनी के भाव में भारी गिरावट, मिठाई कारोबारियों और जनता को बड़ा फायदा

sugar price drop
सवाई माधोपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.