Sawai Madhopur: चंबल नदी में डूबे भाई का शव दूसरे दिन मिला, बहन की तलाश जारी; परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

पुलिस चौकी प्रभारी धर्मपाल सिंह ने बताया कि बहरावण्डा खुर्द निवासी गणपत सैनी पुत्र नागाराम और उसकी बहन अंतिमा सैनी बुधवार सुबह करीब 11 बजे चंबल नदी में नहाने गए थे। इसी दौरान पैर फिसलने से दोनों गहरे पानी में चले गए और बह गए। घटना की जानकारी मिलते मौके पर ग्रामीणों और परिजनों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने स्थानीय स्तर पर दोनों की तलाश शुरू करवाई, लेकिन देर शाम तक उनका पता नहीं चल पाया। हादसे की सूचना सिविल डिफेंस टीम को भी दी गई। देर शाम को चालू हुआ सर्च ऑपरेशन में सफलता नहीं मिल पाई। अंधेरे के चलते सर्च ऑपरेशन को रोक दिया गया।