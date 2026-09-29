Rajasthan Tourism: एक्सप्रेस-वे पर चमकेंगे रणथम्भौर-सरिस्का के होर्डिंग्स, पर्यटकों को लुभाने की खास तैयारी

सवाईमाधोपुर. रणथम्भौर और अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व को ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों तक पहुंचाने और उन्हें सफारी के लिए आकर्षित करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए वन विभाग ने एक नई पहल शुरू की है। अब एक्सप्रेस-वे पर भी रणथम्भौर और सरिस्का का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इसके लिए एक्सप्रेस-वे पर खास जगहों का चयन कर बड़े होर्डिंग्स लगाने की योजना बनाई गई है। योजना के पहले चरण के लिए वन विभाग ने 20 लाख रुपए से अधिक का बजट जारी किया है। इस पहल के जरिए एक्सप्रेस-वे से गुजरने वाले लोगों को टाइगर रिजर्व के बारे में जानकारी मिलेगी और उन्हें यहां आने के लिए आकर्षित किया जाएगा।