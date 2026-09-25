सवाई माधोपुर के सूरवाल बांध की बदलेगी तस्वीर, 22 गांवों के खेतों तक पहुंचेगा पानी, किसानों को मिलेंगे ये फायदे

सूरवाल गांव के समीप बने इस बांध की आधारशिला वर्ष 1954 में रखी गई थी। समय के साथ बांध से जुड़ा नहरी तंत्र पुराना होने से पानी के रिसाव और छीजत की समस्या सामने आती रही। अब विभाग ने पूरे नहरी तंत्र को मजबूत करने का काम हाथ में लिया है। बांध से निकलने वाली मुख्य नहर और पांच माइनरों में जरूरी सुधार के साथ पक्की लाइनिंग की जा रही है। इससे पानी का बहाव बेहतर होगा और खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाने में आसानी होगी। बांध की कुल लंबाई 4,200 मीटर है। 15 फीट भराव क्षमता पर इसमें 917.80 पामसीएफटी पानी का भराव होता है। मुख्य नहर और पांच माइनर निकलते हैं। इनमें से 35.701 किलोमीटर नहरी तंत्र का पुनरोद्धार किया जा रहा है।