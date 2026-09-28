Rajasthan Farmers : परंपरागत खेती से हटकर की खेती, तो लोगों ने उड़ाया मजाक, किसान अवधेश मीना ने कमाई से दिया जवाब

किसान अवधेश मीना ने बताया कि मौसमी की खेती में रोग, कीट प्रबंधन, पोषण, सिंचाई एवं उत्पादन तकनीक के संबंध में सहायक कृषि अधिकारी पिन्टू लाल मीना से लगातार तकनीकी मार्गदर्शन लिया। उन्होंने बताया कि जब मौसमी के पौधे छोटे थे, उस समय कृषि अधिकारी की सलाह के अनुसार खेत में इंटरक्रॉपिंग के रूप में टमाटर की फसल ली। इससे एक बीघा में लगभग 2.18 लाख रुपए का उत्पादन प्राप्त हुआ। इसके बाद उसी खेत में शकरकंद की फसल लेकर लगभग 1.80 लाख रुपए का उत्पादन प्राप्त किया।