Guava Festival 2026: चार दशक में करमोदा से देश-विदेश तक पहुंचा सवाईमाधोपुर का अमरूद, किसानों की खुशहाली का बना आधार

अमरूद सस्ता और आसानी से उपलब्ध फल है, जिसमें पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है। इसमें विटामिन ‘सी’ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और सर्दी-खांसी व संक्रमण से बचाव करता है। अमरूद में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है और कब्ज, गैस व एसिडिटी जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने के कारण यह डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोगियों के लिए भी लाभकारी है। हाई फाइबर और कम कैलोरी की वजह से लंबे समय तक पेट भरा रहता है, जिससे वजन नियंत्रित करने में मदद मिलती है। अमरूद में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए और सी पाए जाते हैं, जो त्वचा और बालों की सेहत के लिए फायदेमंद हैं। विटामिन ए आंखों की रोशनी को बेहतर बनाने में भी सहायक है। अमरूद हर वर्ग के लोगों के लिए सुलभ और सस्ता फल है, जिसका नियमित सेवन आमजन को कई बीमारियों से बचाव और स्वस्थ जीवन की ओर ले जाता है।

-डॉ. लोकेश गुप्ता, चिकित्साधिकारी, सामान्य चिकित्सालय सवाईमाधोपुर