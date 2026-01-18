Rajasthan: युवती की लाज बचाने की मिली ऐसी सजा, दरिंदों ने खाटू श्यामजी दर्शन कर लौट रहे MP के युवक को चलती ट्रेन से फेंका

सुबह ट्रैकमैन की नजर पड़ी तो सिरस स्टेशन मास्टर को सूचना दी गई। इसके बाद सवाई माधोपुर जीआरपी मौके पर पहुंची और अरविंद को राजकीय सआदत अस्पताल, टोंक पहुंचाया गया। चिकित्सकीय जांच में सामने आया कि अरविंद के दोनों हाथों और उंगलियों में फ्रैक्चर है, पसलियां टूटी हैं, सिर और कंधे में गंभीर चोटें हैं। उसका इलाज जारी है। सवाई माधोपुर जीआरपी थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।