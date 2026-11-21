राजस्थान के पंचायतीराज चुनाव 2026 के नतीजों में ग्रामीण मतदाताओं से मिले जोरदार सियासी झटके के बावजूद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और भजनलाल शर्मा सरकार आगामी दिसंबर में अपने तीन साल के कार्यकाल का भव्य 'जश्न' मनाने की तैयारियों में जुटी है। जहां जिला परिषद के 1,275 वार्डों में भाजपा 302 और पंचायत समिति के 7,543 वार्डों में 2,182 सीटों पर सिमटती दिखी है, वहीं दूसरी ओर सरकार आगामी 8 दिसंबर से 25 दिसंबर 2026 तक 18 दिनों का व्यापक अभियान 'विकास की त्रिवेणी' चलाने की रूपरेखा तैयार कर चुकी है। चुनावी हार के बाद जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में पसरे सन्नाटे के बीच यह सवाल राजनीतिक गलियारों में तेजी से गूंज रहा है कि आखिर इस बड़े उलटफेर के बावजूद सत्तापक्ष किस रणनीति के तहत उत्सव मनाने जा रहा है।