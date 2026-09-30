Rajasthan Crime News : इज़राइली महिला के स्नान करने का वीडियो बनाकर किया वायरल, MP से हत्थे चढ़े 3 शख्स

अजमेर जिले में विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा और गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अजमेर पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन के निर्देशानुसार, जिला पुलिस की विशेष टीमों ने तकनीकी साक्ष्य और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के आधार पर कार्रवाई करते हुए इजरायली महिला पर्यटक का आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने वाले तीन मुख्य आरोपियों को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना 9 सितंबर 2026 की है, जब अजमेर के अजयपाल बाबा अजयसर के कुंड में एक इजरायली महिला के स्नान करने का बिना अनुमति के अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था।