BJP MLA की SUV का भीषण एक्सीडेंट, अजमेर-कोटा हाईवे पर ट्रेलर ने मारी टक्कर; बाल-बाल बचे विधायक

जानकारी के अनुसार विधायक गौतम किशनगढ़ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में आयोजित भाजपा की संभाग स्तरीय बैठक में शामिल होकर देर रात केकड़ी लौट रहे थे। तभी हादसा हो गया। सराना थाना पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। हादसे की सूचना मिलते ही भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में चिंता फैल गई। लोगों ने विधायक से संपर्क कर कुशलक्षेम पूछी। विधायक के सुरक्षित होने की जानकारी मिलने पर समर्थकों ने राहत की सांस ली। बता दें कि बीजेपी नेता शत्रुघ्न गौतम वर्तमान में केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। वे इससे पहले 2013 से 2018 तक केकड़ी से विधायक रह चुके है।