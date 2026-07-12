Rajasthan Transfer News: तबादलों में ‘जिंदा दिखा’ नीमकाथाना जिला, रिटायर व्याख्याता का भी हो गया ट्रांसफर!

कार्मिक विभाग की देर रात जारी सूची में नीमकाथाना और पाटन तहसीलों को नए तहसीलदार मिले हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह नारूका (वीपी सिंह नारूका) को कोटा जिले की पीपल्दा तहसील से स्थानांतरित कर नीमकाथाना तहसीलदार नियुक्त किया गया है। नीमकाथाना में तहसीलदार का पद पिछले तीन माह से रिक्त था और नायब तहसीलदार देवीलाल चौधरी अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे थे। वहीं राजवीर यादव को लाडपुरा कोटा से पाटन तहसीलदार लगाया गया है। पाटन के तहसीलदार सुभाष चंद्र का तबादला झुंझुनूं जिले की खेतड़ी तहसील कर दिया गया है।