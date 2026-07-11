Rajasthan Teacher Transfer: ‘करोड़ों रुपए से संवारे स्कूल, इनाम में मिला तबादला’, हार्ट-किडनी मरीजों को भी नहीं बख्शा

केस:1-शहीद नेमीचंद राबाउमावि खुड़ी के वरिष्ठ अध्यापक उपेंद्र शर्मा ने भामाशाहों के सहयोग से करीब डेढ़ करोड़ की राशि से स्कूल को तीन मंजिल में त्रिस्तरीय ग्रीन वाटिका, बांस की हट और इलेक्ट्रिक साइन बोर्ड आदि के साथ आकर्षक रूप दिया। निजी स्कूलों की तर्ज पर स्कूल यूनिफॉर्म, स्पोकन इंग्लिश, और वाहन सरीखी सुविधा से नामांकन 95 से 308 तक पहुंचाया। ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी कार्य करने के साथ अपनी जेब से करीब छह लाख रुपए भी स्कूल विकास में खर्च किए। पर इस काम का ईनाम भी उन्हें चूरू ट्रांसफर के रूप में दिया गया। जिसे लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश भी है।