राजस्थान: विदेश से गैंग चला रहा रोहित गोदारा, रंगदारी के कॉल से सहमे व्यापारी; कार्रवाई की रफ्तार पर उठे सवाल

विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा गिरोह के सदस्य लगातार सीकर के व्यापारियों, प्रॉपर्टी कारोबारियों और जनप्रतिनिधियों को वॉट्सऐप कॉल के जरिए रंगदारी और जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। इसके बावजूद विदेश में फरार आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होने से कारोबारियों में असुरक्षा का माहौल है। हाल ही में उद्योग नगर थाना क्षेत्र के कारोबारी पवन ढाका और सुरेंद्र सैनी ने गैंगस्टर रोहित गोदारा, हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र चारण और राहुल रिणाउ के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।