राजस्थान: शेखावाटी के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के वार्ड की फॉल सीलिंग गिरी, 9 महिला मरीज थीं भर्ती

अस्पताल की आधी छत पर अब भी मरम्मत का काम बाकी है। सीलन की वजह से जगह-जगह फॉल सीलिंग कमजोर हो चुकी है, जिससे हर वक्त मरीजों और स्वास्थ्यकर्मियों पर खतरा मंडराता रहता है। मेडिकल कॉलेज से जुड़े इस प्रमुख सरकारी अस्पताल में सुविधाओं और सुरक्षा के नाम पर हो रही यह ढिलाई मरीजों और उनके परिजनों की जान पर भारी पड़ रही है। फिलहाल, उच्चाधिकारियों को इस पूरे घटनाक्रम से अवगत करा दिया गया है।